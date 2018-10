Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo estreou-se a marcar como jogador profissional de futebol. O agora avançado do clube australiano Central Coast Mariners marcou dois dos quatro golos com que a equipa venceu o MacArthur South West United.

Vídeo. Bis de Usain Bolt na estreia como futebolista profissional

A estreia de Usain Bolt correu da melhor forma com o jogador a receber muitos elogios: "A melhor coisa sobre Usain Bolt é que ele é humilde e encaixou-se bem com o resto da equipa. Desde o meu primeiro dia até agora, a transformação é enorme", disse Ross McCormack, companheiro do jogador.



"É um bom marcar no primeiro jogo a titular. Estou feliz por estar aqui e por poder mostrar ao mundo que estou a melhorar. Quero dar o meu melhor e ficar nesta equipa", disse o jamaicano que iniciou, aos 32 anos, a carreira de futebolista depois de acumular recordes e medalhas no atletismo, mas espera ainda que o clube lhe ofereça um contrato profissional.



