O treinador Sérgio Conceição dedicou a vitória da noite à sua família que "tem sofrido imenso" desde o apedrejamento de que foi alvo.

Liga dos Campeões

Vídeo. A festa do FC Porto no avião após sofrimento familiar de treinador

Redação Foi a loucura a bordo quando a equipa do FC Porto soube que estava apurada para os oitavos da Champions. O treinador dedicou a vitória da noite à sua família que "tem sofrido imenso" desde o apedrejamento de que foi alvo.

Mesmo depois da goleada por 4-0 na visita ao Club Brugge, na Bélgica, os portistas viveram na quarta-feira à noite momentos de grande ansiedade à espera do fim do jogo do Atlético de Madrid com o Bayer Leverkusen, para saber se tinham sido eliminados ou se seguiam em frente na Champions.

A noite terminou em glória azul e branca com o empate dos madrilenos, que permitiu ao FC Porto ficar apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões.



O apito final da partida em Espanha chegou quando o FC Porto estava já a bordo do avião para regressar a casa, e foi uma explosão de felicidade. Muita alegria, euforia e abraços entre os jogadores, treinador e com o presidente Pinto da Costa a observar tanto entusiasmo, como mostra o vídeo publicado pelo FC Porto nas redes sociais.

O sofrimento da família do treinador

A vitória do FC Porto tornou-se ainda mais especial para Sérgio Conceição, que decidiu dedicá-la à sua mulher e filhos que viveram momentos de pânico, a 13 de setembro, quando o carro onde seguiam foi apedrejado por adeptos portistas no final do jogo com o Brugge, no Estádio do Dragão, pela derrota de 4-0 do Porto. Depois desse jogo "temos sofrido imenso", declarou o técnico portista na conferência de imprensa após o jogo.



Carro com mulher e filhos de Sérgio Conceição apedrejado à saída do Dragão As pedras lançadas por adeptos atingiram a mulher e, pelo menos, um dos filhos do treinador portista.

"São os mesmos jogadores que também perderam por 4-0 no Dragão. Quero dedicar este triunfo à minha família que hoje estava representada pelo meu filho Sérgio, é para todos os meus filhos e minha mulher esta vitória", acrescentou.

"Posso viver 300 anos que nunca mais vou esquecer o que aconteceu à minha família", que foi apedrejada. Sérgio Conceição considerou intolerável que "situações de frustração e desilusão", como a da derrota contra o Brugge "chegassem ao limite do exagero do que aconteceu".

O FC Porto é a segunda equipa portuguesa a assegurar o apuramento, depois de o Benfica ter confirmado a presença nos oitavos de final na terça-feira, com um triunfo sobre a Juventus (4-3).

