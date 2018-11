Octocampeão olímpico terminou período à experiência nos Central Coast Mariners.

Usain Bolt deixa clube australiano

O jamaicano Usain Bolt, octocampeão olímpico, terminou hoje o período à experiência nos australianos Central Coast Mariners, anunciou o clube de futebol em comunicado.

"Os Central Coast Mariners e o representante de Usain Bolt Ricky Simms anunciam hoje que o período à experiência de Usain Bolt no clube, por tempo indefinido, terminou hoje, com efeito imediato", lê-se na nota divulgada pelo clube.

Depois de deixar as pistas, o jamaicano demonstrou que pretendia seguir uma carreira no futebol, o que o levou a treinar-se com o Borussia Dortmund e a jogar à experiência pelos australianos do Central Coast Mariners.

Usain Bolt, que é o recordista mundial dos 100 metros em atletismo, com 9,58 segundos, venceu, entre outros prémios, o ‘ouro’ nos Jogos Olímpicos de Pequim2008, de Londres2012 e do Rio2016, nas categorias de 100 e 200 metros, e dos 4x100 no Rio de Janeiro e em Londres.

