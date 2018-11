Ficha do clube.

US Esch Futsal: Confirmação que se espera

Alvaro Antonio SILVA DA CRUZ Ficha do clube.

US Esch Futsal

Ano de fundação: 1913

Presidente: Pedro Ferreira

Títulos: Nenhum

Campeonato: Nenhum

Taça do Luxemburgo: Nenhuma

Treinador: Frederico Alexandre. "Disputar o playoff do título e tentar chegar o mais longe possível na Taça do Luxemburgo são os nossos grandes objetivos para esta época. A US Esch Futsal é uma equipa que tem habituado as pessoas a jogar para os primeiros lugares nas competições em que participa e é isso que vamos continuar a fazer, sabendo que há equipas que se reforçaram muito e que têm excelentes condições de trabalho", diz o treinador português." Nem tudo tem corrido como desejávamos, sobretudo no que respeita a recintos para treinar. Começar o campeonato com meia dúzia de treinos em pavilhão é muito pouco para a fluidez e coesão de jogo da equipa. Ainda nos faltam alguns jogadores que não podem jogar por várias razões, mas estou otimista. Acredito que vamos fazer uma boa temporada".

Jogadores: Raul Pereira, João Pina, Cristiano Piu, João Silva, Abílio Costa, Diogo Pereira, Alex Gonçalves, Claudio Lemos, Kevin Marques, João Tavares, Ruben Samorinha, Palanka Negra, Francisco Pereira, Mário Pimentel, Miguel Pereira, Marcus Gonçalves, Danielle Buscemi, Vander Silva, Eric Santos, Fábio Fernandes, Gonçalo Ferreira, Sebi Esteves, Rui Rodrigues

Análise: A US Esch Futsal tem sido uma das equipas mais regulares desde a criação do campeonato nacional da modalidade. Habituada a disputar os lugares cimeiros da classificação, a formação de Esch começou mal a competição, mas parece estar a recuperar na tabela. Com um naipe alargado de jogadores de qualidade, embora muitos deles sejam novos na equipa, o clube da Metrópole do Ferro vai tentar terminar a prova dentro das quatro equipas que disputarão o playoff do título.