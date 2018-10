US Esch elimina Titus Pétange e é destaque na Taça do Luxemburgo

A US Esch, equipa da Promoção de Honra, foi o grande destaque dos 16 avos de final da Taça do Luxemburgo em futebol, disputados este fim-de-semana, ao eliminar em casa o Union Titus Pétange por 2-1, após prolongamento.

A US Esch, equipa da Promoção de Honra, foi o grande destaque dos 16 avos de final da Taça do Luxemburgo em futebol, disputados este fim-de-semana, ao eliminar em casa o Union Titus Pétange por 2-1, após prolongamento.

Os forasteiros, que ocupam o 5° lugar da Liga BGL, entraram melhor no jogo e adiantaram-se no marcador aos 10 minutos do primeiro tempo, mas a formação de Esch-sur-Alzette equilibrou a partida e empatou pouco antes do intervalo.

No segundo tempo, as equipas a repartiram o domínio do encontro, mas nenhuma das equipas marcou e o jogo foi para prolongamento. Após um primeiro tempo sem golos, o tento da vitória surgiu a cinco minutos do tempo regulamentar para os comandados de Vítor Pereira.

O treinador português mostrou-se satisfeito pela vitória e enalteceu a excelente prestação da sua equipa: "Os meus jogadores merecem esta vitória contra um adversário de um escalão superior. É um prémio pelo bom futebol, esforço a abnegação durante todo o encontro," reforçou.

Sobre o sorteio da próxima eliminatória, o técnico luso diz não ter preferências: "Vamos aguardar calmamente o resultado do sorteio e depois, na altura certa, abordaremos o adversário. Vamos saborear esta vitória, que reforça o moral da equipa, e trabalhar para defrontar o Käerjéng na próxima semana", rematou.

Racing e FC Differdange disputaram o jogo mais importante desta elimonatória. Os homens da capital, detentores do troféu, foram eliminados. Foto: Ben Majerus

Nos outros encontros, destaque ainda para a eliminação do Racing Luxembourg, detentor do troféu, que perdeu em casa frente ao FC Differdange na marcação de grandes penalidades depois do empate a 2-2 no final do prolongamento.

Ainda entre equipas da Liga BGL, o Progrès Niederkorn recebeu e bateu o Hostert, finalista vencido na última edição por 1-0, e o Strassen foi a Rumelange vencer por 4-1.

Sem grandes surpresas nos outros resultados, nota ainda para a goleada do Fola no terreno do Burcsheid, da terceira divisão, por 16-1, o resultado mais desnivelado.







Resultados







Sábado

Bourscheid - Fola: 1-16

Käerjéng - Jeunesse: 0-5

Domingo

Mertert-Wasserbillig - Wormeldange: 5-1

Progrès - Hostert: 1-0

Sandweiler - Dudelange: 0-6

US Esch - Titus Pétange: 2-1 (a.p.)

Canach - Bissen: 0-2

Mamer - Mühlenbach: 0-1

CeBra - Etzella: 0-2

Bertrange - Aischdall: 3-2

Swift - Mondorf: 1-3

Erpeldange - RM Hamm Benfica: 2-6 (a.p.)

Rodange - Rosport: 1-1 (7-8)



Kayl-Tétange - Wiltz 1-1 (2-3 g.p.)

Racing - Differdange 03 2-2 (4-5 g.p.)

Rumelange - Strassen 1-4

