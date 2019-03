A vitória por 10-6 no reduto do FC Wiltz, na noite deste sábado, garantiu a primeira presença da formação de Esch-sur-Alzette na final.

US Esch é o primeiro finalista da Taça do Luxemburgo

A vitória por 10-6 no reduto do FC Wiltz, na noite deste sábado, garantiu a primeira presença da formação de Esch-sur-Alzette na final.

A US Esch Futsal é o primeiro finalista da Taça do Luxemburgo de futsal. A equipa comandada por Frederico Alexandre venceu na noite deste sábado, em Wiltz, a equipa local, por 10-6, e tornou-se o primeiro finalista do troféu da época 2018/2019.

A formação visitante entrou melhor no jogo e esteve a vencer por 2-0 nos minutos iniciais da partida. No entanto, a aguerrida equipa nortista conseguiu chegar ao empate e operou, de seguida, a reviravolta no marcador colocando-se a vencer por 3-2 para gáudio do muito público presenta no pavilhão de Niederwiltz.

Depois de uma fase de grande equilíbrio, a US Esch igualou o marcador e obteve mais dois golos, chegando ao intervalo já a vencer por 5-3.

Na segunda parte o domínio pertenceu maioritariamente à equipa sulista, que chegou aos 10-4, tendo o FC Wiltz reduzido para 10-6 perto do final do encontro.



No fim do jogo, Porfírio Marques, treinador adjunto da US Esch, congratulou-se pela vitória da sua equipa. Enalteceu as qualidades do seus jogadores, deixando, também, uma palavra de apreço ao adversário: "Foi um jogo difícil, mas já vínhamos preparados para o embate. Acho que a nossa vitória não se discute e os meus jogadores estão de parabéns pela excelente exibição. Quero, também, deixar uma palavra de apreço pela forma digna como o nosso adversário se bateu".

Sobre o adversário que mais gostaria de defrontar na final, o técnico luso atirou: "É-me indiferente. Differdange e Racing são duas excelente equipas. Vamos para a final com o pensamento na vitória para ficarmos e deixarmos o nome do nosso clube na história da modalidade".



A equipa da Metrópole do Ferro consegue, assim, garantir pela primeira vez a presença na final da competição, na qual irá defrontar o vencedor do jogo desta noite, no pavilhão de Oberkorn, entre o FC Differdange e o Racing Luxemburgo, a partir das 20h.



