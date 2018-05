US Esch confirma treinador Vítor Pereira

O português Vítor Pereira vai ser o treinador da US Esch na próxima temporada, confirmou hoje o presidente do clube, Pedro Ferreira.

Paulo DÂMASO O português Vítor Pereira vai ser o treinador da US Esch na próxima temporada, confirmou hoje o presidente do clube, Pedro Ferreira.

“O Vítor Pereira vai ser o nosso treinador na próxima temporada. Fez um trabalho excelente no Sandweiler. É um homem humilde, que pensa no futebol de uma forma inteligente e é organizado”, afirmou, ao CONTACTO, Pedro Ferreira, presidente da US Esch.

Vítor Pereira, de 39 anos, que vai deixar o Sandweiler (Promoção de Honra) no final da temporada, vai assim substituir Pedro Resende.

Na US Esch, que este ano vai descer à Promoção de Honra, Vítor Pereira será coadjuvado pelo adjunto Paulo Gomes.

"Decisão fácil"

Ao CONTACTO, o técnico português garantiu que a decisão de assinar pela US Esch foi "fácil".

"Para mim quando há boa vontade das pessoas em melhorar e dar condições de trabalho torna tudo mais fácil", disse Vítor Pereira.



"Quero deixar uma palavra de agradecimento ao Sandweiler que durante estes anos me fez melhorar como treinador e como pessoa", rematou o técnico.

No seu currículo, no Luxemburgo, Vítor Pereira jogou pelo FC Mamer e no Mühlenbach, onde ainda chegou a ser jogador/treinador. Em Portugal, como jogador, passou pelo Braga, Chaves, Moreirense e União Leiria.

No comando técnico do Sandweiler desde 2013/14, Vítor Pereira terminou em nono em 2014, décimo em 2015 e 2016, e em sétimo em 2017.

A uma jornada do fim do campeonato, o clube está atualmente no nono lugar, com 31 pontos, na Promoção de Honra.

