Uruguai, Argentina e França entre favoritos

No Grupo A, constituido pela Rússia, país organizador, Arábia Saudita, Egito e Uruguai, é a formação sul-americana que leva alguma vantagem em relação aos adversários diretos no que respeita à qualificação para a fase seguinte.

Depois de quatro presenças consecutivas no ’play-off’ de apuramento, os comandados do experiente Ózcar Tabárez qualificaram-se com relativa facilidade para o Mundial com um segundo lugar no grupo da América do Sul, a seguir ao Brasil. Com Luis Suárez e Edinson Cavani na frente do ataque, os uruguaios possuem argumentos suficientes para chegar longe na prova.

A Rússia vai contar com o apoio de um país inteiro, mas ao mesmo tempo joga sob uma pressão que poderá ser prejudicial aos jogadores de Stanislav Cherchesov que deverão disputar o apuramento com a aguerrida seleção egípcia, comandada pelo ’mágico’ Mohamed Salah, estrela do Liverpool. A Arábia Saudita vai vestir a pele de outsider e dificilmente deverá escapar ao último lugar do grupo.

França, Austrália, Peru e Dinamarca formam o agrupamento C, com clara vantagem para os gauleses, por muitos apontados como potenciais candidatos a finalistas.

Didier Deschamps, selecionador francês, afirmou após o último jogo particular que não pode controlar todos os desafios com a mesma autoridade, vincando que tem uma equipa “competitiva e forte, com grande potencial”.

Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Paul Pogba, N’Golo Kanté e Ousmane Dembélé, entre outros, são jogadores que se destacam na seleção tricolor.

Dinamarca e Peru parecem estar à frente da Austrália na luta pela passagem à fase seguinta da prova.

A Argentina, de Lionel Messi, que se qualificou apenas no último jogo da zona sul-americana, apresenta-se, apesar de alguma desconfiança e ceticismo por parte de muitos, como favorita do Grupo D, formado ainda por Islândia, Croácia e Nigéria.

A ’alviceleste’ vai defrontar adversários de valor equilibrado, pelo que os dois primeiros classificados terão de lutar bastante frente a adversários de reconhecida capacidade para tentar ’carimbar’ o passaporte rumo à fase seguinte.

Jogadores como Romero, Ángel Di María, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Lucas Biglia e Éver Banega, entre outros, terão uma oportunidade para se despedirem numa grande competição mundial.

