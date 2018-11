Ficha do clube.

Union Titus Pétange: Crescimento consolidado

Union Titus Pétange



Ano de fundação: 2015

Presidente: João Paulo Duarte

Títulos: Nenhum

Campeonato: Nenhum

Taça do Luxemburgo: Nenhuma

Treinador: Rui Pedro Reis. "Conseguir fazer melhor do que na época passada é um ’cliché’ muito utilizado pelos treinadores, mas é realmente isso mesmo que pretendemos conseguir esta temporada com o clube", assegura o treinador luso ao Contacto. "O nosso jogo tem de ganhar consistência para que a equipa se afirme definitivamente em termos táticos e técnicos. A mentalidade também deve evoluir positivamente, até porque o clube é ambicioso e tem um ambiente de grande serenidade. Todos tentam dar o seu melhor e isso é importante. Se terminarmos entre os quatro primeiros será um prémio para todos e a confirmação de que a nossa evolução tem sido correta e sustentada. Infelizmente, como já fomos eliminados da Taça, a nossa atenção vai toda para o campeonato", conclui.

Jogadores: Diogo Fonseca, Nuno Silva, Miguel Ferreira, Márcio Emmanuel, Renato Carvalho, Fodé Djallo, Filipe Abreu, Anssumane Camara, Luís Carvalho, André Moreira, Eusébio Gomes, Mickael Martins, Tony Gaspar, Jordy Soares, Dany Abreu, Fábio Pereira, Mickael Gaspar

Análise: Algo mais do que lutar pela permanência entre a elite parece um objetivo ao alcance dos comandados de Rui Pedro, treinador do Union Titus Pétange, e dos dirigentes do clube. Num grupo onde juventude e experiência se juntam, o desenvolvimento de uma mentalidade competitiva e um estilo de jogo consolidado são metas a atingir. Um candidato com qualidades para se intrometer na luta pelo acesso ao playoff do título.