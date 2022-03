Futebol, pausa. Só desta vez. Há uma guerra na Europa, e é bem viva a sensação de medo, tristeza, insegurança e angústia. É inevitável o regresso às memórias da Ucrânia, em 2012, durante o Europeu de futebol.

Desporto 8 min.

Histórias da Bola

Uma tarde de radioactividade em Chernobyl

Rui Miguel Tovar Futebol, pausa. Só desta vez. Há uma guerra na Europa, e é bem viva a sensação de medo, tristeza, insegurança e angústia. É um nó imenso na cabeça e no coração. É inevitável o regresso às memórias da Ucrânia, em 2012, durante o Europeu de futebol. Damn, pausa.

A propósito de algumas palavras-chave da última semana entre comboio, Lviv e Kiev, lembro-me da visita ao Grand Canyon ucraniano.

Futebol, stop, Guerra, stop.



O problema do overnight train entre Lviv e Kiev até nem são as nove horas e meia de viagem ou os gritos de um maníaco qualquer fechado na casa-de-banho. Nããã, isso é para meninos. O maior problema de todos é a chuva a entrar pelas carruagens adentro com uma facilidade assustadora. As janelas estão seladas e as portas fechadas, como é possível? Inexplicável. Há crianças a dormir nas grades para as malas por cima dos assentos, há carradas de papel higiénico pelo chão e há gente, muita gente de pé a contemplar o nascer do dia às quatro e tal da manhã.

Em Kiev, a chuva não nos larga. É miudinha e insistente. Estamos à porta de um hotel no centro da capital, já entrámos num mini-bus depois de pagar os 70 dólares da visita e lutamos para não adormzzzzzzzzzzz. Chegámos. Onde? Ao posto de controlo Dytyatky. Um pouco mais à frente, é o centro de visitantes onde somos confrontados com um pedaço de papel A4 e uma caneta. É suposto assinarmos uma declaração a dizer que somos maiores de idade e não temos nenhum tipo de contra-indicação médica no contacto com radiações ionizantes. À rubrica, segue-se o capítulo das proibições: é proibido transportar armas, ingerir álcool, levar drogas, comer ou fumar ao ar livre, sentar-se ou tocar em alguma coisa ligada ao solo, levar qualquer coisa consigo para fora dali mais ir de havaianas, calções e t-shirts.

Estamos prontos? Estão prontos? Vamos entrar em Pripyat, a 15 km da fronteira com a Bielorrússia. É verdade que o céu está carregado de nuvens negras, mas também não seria um dia de sol radioso a alterar os nossos sentimentos sobre este cenário. Apocalíptico, acrescentamos sem pena nem glória nenhuma. À nossa frente, uma cidade fantasma comandada pela natureza que se ri de nós, humanos. É como sentarmo-nos no Grand Canyon e assistir àquelas pedras amontoadas e em permanente crescimento durante séculos e séculos. Sentimo-nos pequenos e insignificantes perante a interminável força e vida da natureza. Aí é contemplação. Aqui é mais o observar de um desastre ainda hoje em movimento. E imparável. O reactor nuclear número 4 de Chernobyl rebenta a 26 Abril 1986. Quatro mil civis morrem, cem mil desalojados e 985 mil sofrem de cancro prematuro. Números assustadores. Lemos, enrugamos a testa a pensar nas consequências e viramos a página. Aqui é impossível desligar-nos da realidade.

A Praça Lenine está mesmo, mesmo, mesmo à nossa frente. É enorme, nem sequer cabe nos nossos olhos. Em 1986, antes do desastre, Pripyat é conhecida como uma das cidades mais bonitas da URSS. E jovem – a média de idade é de 26 anos. Mais de mil bebés nascem por ano nesta zona rica e em expansão urbanística: um centro cultural, um cinema, quatro bibliotecas, uma livraria, uma escola de arte como uma sala de concertos, um hotel cinco estrelas chamado Polyssia, uma escola de engenharia e uma quantidade inusitada de jardins de infância (14). Pripyat está a crescer a olhos vistos, sob avenidas largas e bem soviéticas. Passamos por elas e observamos vivendas e mais vivendas de dois, três e quatro andares.

Paramos então na Praça Lenine e não sabemos conviver com o silêncio. Temos de arrastar os pés, esfregar a cara, passar a mão pelo cabelo -- alguma coisa para sairmos deste mute arrepiante enquanto observamos impávidos e nada serenos a esta paz perturbadora. O Voskhod é a estrutura de cimento mais notado e comentada pelos visitantes por nos conduzir ao regresso ao passado, com a foice e o martelo da URSS no topo do edifício. À sua frente, o tal hotel Polyssia, um monumento grandioso que aparece como um cogumelo entre a vegetação que cobre Pripyat, outrora com 50 mil habitantes, agora com...

Há uma pessoa que aparece assim do nada, e outra e mais uma. As caras dos visitantes, incluindo a nossa, são um poema. Nem se aparecesse ali o Lenine himself, a nossa reacção seria tão chocantemente imprevisível. Por uns segundos, reina a confusão total. Mexemos a cabeça como se fossemos periquitos ou robôs, vai dar ao mesmo. Qué isto? "São locais que regressaram à sua casa", explica-nos o guia. Mas como, se é proibido?, perguntamos inocentemente. "O governo ignora-os e eles fazem o mesmo em relação à radioactividade. São conhecidos como sama shol", que significa aqueles que vivem num local proibido.

Mas vivem mesmo? "Sim, têm a sua casa e as suas pequenas quintas. Fazem a vida do costume. Muitos deles têm hortas e cultivam tomates, alfaces, cenouras. Outros têm animais como vacas, porcos e galinhas. Trocam de produtos entre eles e têm vivido assim." Continuamos sem acreditar na explicação nem naquilo que observamos. Faltam adjectivos, sobram expressões de espanto. Os retornados não se manifestam nem sequer se interessam pelos visitantes. Caminham decididos a um certo ponto e depois desaparecem por entre a abundante vegetação, como se de um Campo de Sonhos se tratasse.

No quadradinho seguinte, ainda mal refeitos do que acabáramos de experimentar, já estamos noutra. Soa estranho ouvir, pensar e escrever a expressão parque de diversões mas é impossível camuflá-la. Entre o silêncio e a ausência de (quase) tudo, o parque permite-nos um mexer de lábios, um sorriso para dentro, um alívio inexplicável. Talvez seja da roda gigante, quem sabe? Ou dos carrinhos de choque. Ou do carrossel. Ou do baloiço. Ou de tudo junto, nem sabemos de que terra somos. Há uma paz interior, lá isso há. Até o guia informarmo-nos de forma monocórdica: "Estava previsto o parque abrir ao público a 1 Maio 1986, quatro dias antes da explosão nuclear." Lá se vai o nosso conforto mental.

A situação é mais embaraçosa quando chega a hora de almoço. Em circunstâncias normais, temos a obrigação de nos alimentar. Aqui, em Pripyat, a meio da visita? Nem tenho estômago, quanto mais fome. Assim é, mas rápido porque ainda nos faltam duas etapas para concluir a visita. A chuva insiste em cair miudinha à saída da cantina. A viagem para o porto é rápida e vemos mais duas pessoas, armadas com coloridos guarda-chuvas e de cabeça baixa, resignadas ao peso da auto-exclusão social. Tais como as outras três, nem pestanejam com a proximidade do nosso transporte. Há toda uma ilógica nisto tudo. Qualquer dia, havemos de chegar a um raciocínio óbvio mas hoje não é o dia. Simplesmente, não é. Por muitas voltas que demos à cabeça.

O porto de Pripyat é uma zona deserta e mais perturbadora que as outras. Porque se a Praça Lenine está direita, se o Hotel Polyssia está firme e hirto e se o parque de diversões está lá, embora enferrujado, o porto está num estado periclitante, semi-destruído. Uns barcos estão quase a fazer o pino e outros a boiar só com a chaminé visível. Entre eles, peixes carcomidos pelo óxido. À sua volta, a vegetação não é consistente. Ou é preta, mas preta mesmo, ou é amarela como as folhas das árvores no Outono. O guia explica-nos então que os desinfectantes utilizaram aqueles barcos para limpar a radioactividade das águas e depois abandonaram-nos. Os desinfectantes, esses homens que trabalham horas a fio dão a vida para tornar Pripyat um local de peregrinação para turistas extremistas, está visto. Quem é curioso, vem aqui. Quem se quer sentir verdadeiramente isolado do mundo, vem aqui. Quem quer deslumbrar-se com um cenário apocalíptico, vem aqui. Quem quer sentir o perigo calculado, vem aqui. Em Pripyat.

A última paragem é a 350 metros do reactor nuclear número quatro. Quando o vemos, está ali à mão de semear – neste instante, a palma da nossa mão direita é maior que ele. O que o rodeia é só terra batida, umas ervas daninhas por entre as gretas do chão e uns quantos arbustos. Há quem o queira fotografar, o guia desaconselha. Como é uma conversa entre ucranianos (ou a isso somos levados a pensar), desconhecemos realmente o dilema. Já basta aquela hora de almoço.

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

De volta ao centro dos visitantes, é obrigatória a passagem pelo posto de controlo. Antes descontraídos, os polícias estão agora mais tensos. Revistam o veículo pormenorizadamente, de cima a baixo, pneus, motor, matrícula e analisam até os bancos dos passageiros, não vá a radioactividade pregar-nos uma partida. Agora é a nossa vez. Subimos a uma máquina, colocamos as mãos nos sítios indicados e esperamos uns (eternos) segundos. Se é vermelho, ficamos cá, talvez à espera de um dia de sol para tentar sentir outra vibração. Se é verde, avançamos. Um segundo, dois segundos, três, quatro...

Aparece no visor uma palavra qualquer em ucraniano, esperamos mais um outro segundo eterno e luz verde. Estamos limpos. E aliviados. O desastre nuclear já lá vai, a duas horas de viagem de autocarro, mas mói-nos a cabeça. Estamos de volta a Kiev, à civilização, e continuamos sem saber de que terra somos. A intensidade deste dia não se desmarca pela distância e o tempo não apagará a memória. Independentemente daquela luz verde, a radioactividade de Pripyat está connosco.

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.