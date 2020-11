Uma história insólita, que aconteceu há cerca de trinta anos.

Uma aposta de 100 dólares que o sportinguista Ivkovic ganhou a Maradona

Tudo aconteceu num frente a frente entra o Nápoles e o Sporting em setembro de 1989, no Estádio San Paolo , em jogo da segunda mão da 1.ª eliminatória da Taça UEFA.

Ivkovic, o guarda-redes do Sporting apostou e ganhou 100 dólares ao defender um penálti do jogador argentino num desempate com o Nápoles para a Taça UEFA. Eventos recordados pelo DN e Sporting TV.

Mas a história não se fica por aqui. Quase um ano depois, a 30 de junho de 1990, em Florença, a Argentina e a Jugoslávia decidiam quem passava às meias-finais do Campeonato do Mundo, que se realizava em Itália, recorda o DN.

O jogo foi outra vez resolvido no desempate por penáltis e outra vez Ivkovic contra Maradona. Desta vez, em vez de uma aposta, houve uma espécie de provocação. "No Mundial 1990 defendi outro penálti dele. Voltei a provocar, dizendo: 'Cuidado, eu sei para onde vais marcar...', simulei que ia para o mesmo lado e atirei-me para o outro. Defendi dois penáltis de Maradona e perdi esses dois jogos", disse Ivkovic ao DN.

Ao defender o penálti, Ivkovic festejou como se de um golo tratasse, mas no final quem se ficou a rir foi Maradona, que voltou a vencer o jogo e alcançou as meias-finais de um Mundial, do qual seria finalista vencido, aos pés da República Federal Alemã.

Duas histórias que cruzam as vidas de Ivkovic e Maradona.

