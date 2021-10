Os sócios benfiquistas no Luxemburgo podem ainda exercer o seu direito de voto nas eleições à presidência de hoje, disputadas por Rui Costa e Francisco Benitez. A adesão às urnas está a ser grande.

Eleições Benfica

“Um dia à Benfica”: Saiba como pode votar hoje online

Até às 13h00 deste sábado já tinham votado 16 827 sócios do Benfica nas eleições à presidência do Clube da Luz que hoje decorrem até às 22h00. A presidência e órgãos socias do Benfica e SAD são disputados pelo antigo jogador Rui Costa, o grande favorito, e por Francisco Benitez, empresário português.



Quem é sócio e resida no Luxemburgo, noutro país estrangeiro, ou Açores e Madeira pode também exercer o seu direito de voto online.

Para tal, têm de ter, pelo menos, a quota de agosto em dia, informa o Clube da Luz no seu site. Os sócios deverão ter recebido uma carta não identificada com um PIN na morada de residência que lhe permite votar online no site oficial (clique aqui).

Contudo, “caso não receba a carta com o PIN, contacte a linha Benfica (707 200 100 de Portugal ou +351 217 219 500 do estrangeiro, das 8h00 às 22h00 no dia das eleições.”, informa o site.

Rui Costa já votou

Os comentadores desportivos estimam uma vitória esmagadora de Rui Costa nas eleições para a presidência do clube da Luz que hoje estão a decorrer até às 22h00 da noite.

Como dizia David Borges ontem na SIC, “seria mais surpreendente o Rui Costa ter menos de 70% dos votos do que foi a vitória de Carlos Moedas à Câmara de Lisboa”.

As urnas abriram às 8h00 da manhã deste sábado no Estádio da Luz e até às 12h00 já tinham votado 13 998 benfiquistas.

O antigo jogador do Benfica, Rui Costa, que disputa a presidência benfiquista com Francisco Benitez, foi exercer o seu direito de voto logo pela manhã.

“É mais um dia à Benfica”, declarou à comunicação social sobre a adesão dos sócios a estas eleições que decorrem no Pavilhão 2 do Estádio da Luz. E adiantou: “"Sou tão benfiquista na cadeira da presidência como na cadeira do estádio".

Três meses depois do ex-jogador ter assumido a presidência do clube e SAD com a saída de Luís Filipe Vieira Rui Costa concorre hoje com a “Lista A” às eleições dos órgãos sociais do Benfica contra a "Lista B" de Benitez.

