Benfica visita o Dragão sob risco de igualar a pior série de sempre vs FC Porto: sete jogos sem uma vitória.

Desporto 5 min.

Futebol

Um clássico de Natal para a Taça

Rui Miguel Tovar Benfica visita o Dragão sob risco de igualar a pior série de sempre vs FC Porto: sete jogos sem uma vitória.

Taça, a festa da Taça. Só para alguns, claro. Dos 16 ainda em prova, oito seguem em frente e outros oito arrepiam caminho. No cartaz, um clássico entre Porto e Benfica no Dragão. À falta de desempate, como antigamente (e bem), é jogo único. Ou vai ou racha. Seja dentro do tempo regulamento, tempo extra ou penáltis. Agora escolha.

Ponto prévio: o Benfica não ganha ao FC Porto há seis jogos, entre dois empates e quatro derrotas mais 5:11 em golos. A última vitória benfiquista remonta, imagine-se, a Março 2019 com golos de João Félix e Rafa Silva em resposta ao madrugador 1:0 de Herrera. Acaba 1:2 no Dragão e o Benfica de Bruno Lage dá um golpe de autoridade para se sagrar campeão nacional contra todas as expectativas. Desde aí, o Porto assume por completo o controlo do clássico. Seis jogos sem perder é dose, a um do recorde vs Benfica estabelecido no início deste século.

Estamos em Janeiro 2001, mais início de século é impossível. Capricho do sorteio, há dois clássicos seguidos, ambos na Luz. O primeiro é para a Taça de Portugal, no dia 17. A primeira parte é insossa, sem lances de perigo evidente e regista-se uma falha de José Pratas por falta de Pedro Espinha fora da área. O guarda-redes portista corta um lance de golo, com Van Hooijdonk, e o árbitro eborense mostra-lhe apenas o cartão amarelo.

Após o intervalo, as equipas mexem-se mais e o Benfica ganha vantagem por Maniche, num lance de sorte em que Van Hooijdonk ganha uma bola sem saber como à entrada da área antes do remate rasteiro, junto ao poste. Quatro minutos depois, Meira tem o 2:0 nos pés na sequência de um canto e amortie de cabeça de Marchena. O remate é muito por alto, ali à boca da baliza e já sem Pedro Espinha a estorvá-lo.

O Porto levanta-se, por fim. E empata aos 84 minutos, num livre de Folha para a molhada e entrada corajosa de Maric. Vamos para prolongamento, certo? Van Hooijdonk acha que não, daí que tenha apertado a mão a José Pratas. É o árbitro quem lhe avisa sobre os 30 minutos extra. O holandês deixa escapar um sorriso. O prolongamento é mexido, com a expulsão do lateral-chileno Escalona por falta sobre Romeu a valer-lhe o duplo amarelo.

No último suspiro, Alenitchev isola-se e é ceifado por Ronaldo. Nada de nada, duplo erro de Pratas. É falta (fora da área, atenção) e vermelho para Ronaldo. Mal Pratas apita para o fim, é alvo das injúrias verbais de Folha. Também Paulinho Santos se atira ao trio de arbitragem. Em ambas as situações (caricatas, pelo abuso à autoridade), a intervenção da dupla técnica Silvino-Rodolfo Reis é energética e, vá, salvadora. Quatro dias depois, há clássico para a 1.ª divisão. O Benfica entra mais afoito e faz o 1:0 de penálti, a castigar falta evidente de Maric sobre Sabry. Na transformação, Van Hooijdonk engana Ovchinnikov. No banco portista, Fernando Santos mexe no imediato e saca Peixe para introduzir Deco. E é o brasileiro quem saca a falta do 1:1. Livre bem marcado, entrada de rompante de Capucho. Jogada tirada a papel químico do 1:1 para a Taça de Portugal, incrível. Enke atira-se, em vão. Ao intervalo, 1:1.

A segunda parte é mais entusiasmante. O recém-entrado João Tomás falha de cabeça o 2:1 por centímetros, após livre de Marchena. No quadradinho seguinte, Clayton dá para Pena, o brasileiro liberta-se de Ronaldo com classe e, à entrada da área, atira com o pé esquerdo para a bola embater no poste. Aos 80 minutos, o árbitro António Costa assina falta e levanta o braço em sinal de livre indirecto. Roger só vê a baliza e atira directo, a bola ainda bate nas costas de Van Hooijdonk e trai completamente Ovchinnikov. O Benfica garante a vitória.

Fim da história? Nem pensar, há mais clássico daí a 48 horas. É o tal desempate da Taça de Portugal, no dia 23 à noite. Chove a cântaros. Sem Roger nem Van Hooijdonk, o Benfica entra apático e sofre três golos na primeira parte. O primeiro é de Alenitchev, aos 10 minutos, a aproveitar um erro clamoroso do lateral paraguaio Rojas. O russo confirma o golo na pequena área, em recarga a uma defesa incompleta de Enke a um remate seu, assistido por Folha.

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

O 2:0 surge aos 28’, Capucho recebe na direita e cruza com veneno para a entrada da pequena área. Pena antecipa-se a Ronaldo e sai a celebrar com um toque subtil, sem hipótese para o atarantado Enke. Aos 34’, canto de Alenitchev na esquerda e cabeceamento inapelável de Paredes. Para piorar o cenário benfiquista, e ainda antes do intervalo (40’), o lateral Diogo Luís é expulso por duplo amarelo na ressaca de uma falta no meio-campo portista sobre o artista Deco.

Com o Benfica já eliminado, sem eira nem beira, o Porto sonha com a goleada. Aos 67’, Alenitchev fixa o 4:0 de penálti, a castigar falta de Rojas sobre Jorge Costa. Até final, o 5:0 é uma ameaça constante para a baliza de Enke, só que Capucho e Pavlin falham o alvo por muito pouco. Acaba 4:0 e a Taça seria o porto de abrigo do FCP de Fernando Santos. Perdida a 1.ª divisão pelo segundo ano seguido, agora para o Boavista, o Porto levanta a Taça no Jamor, vs Marítimo. Para o Benfica, é só o início de uma crise sem precedentes. A nível nacional (o título de campeão só chegaria em 2005, com Trapattoni) e a nível dos clássicos (seguir-se-iam mais quatro derrotas e dois empates até à vitória-surpresa na final do Jamor, vs Porto de Mourinho em 2004).

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.