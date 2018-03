A última jornada da fase regular do campeonato nacional luxemburguês de futsal, a disputar no próximo fim de semana, vai ser recheada de emoção e de muitas contas. Se, por um lado, no topo da tabela ainda se luta para garantir o 4° lugar e a última vaga no acesso aos ‘play-off’, no fundo da tabela a luta está acesa para garantir a manutenção.

Desporto 2 min.

Última jornada de calculadora na mão

A última jornada da fase regular do campeonato nacional luxemburguês de futsal, a disputar no próximo fim de semana, vai ser recheada de emoção e de muitas contas. Se, por um lado, no topo da tabela ainda se luta para garantir o 4° lugar e a última vaga no acesso aos ‘play-off’, no fundo da tabela a luta está acesa para garantir a manutenção.

À partida para a 18° e última ronda da fase regular da Ligue 1 de futsal ainda há algumas contas para fazer e lugares por decidir. No acesso ao ‘play-off’, Racing (51 pontos), FC Differdange (43 pts) e Amicale (34 pts) já garantiram a entrada na próxima fase do campeonato.



No 4° lugar (o último de acesso ao ‘play-off), a US Esch, com 27 pontos, está bem encaminhada para seguir em frente, mas tem à perna o Sparta de Dudelange (24 pontos). Na última ronda, a equipa de Esch recebe o invencível Racing, enquanto o Sparta vai ao terreno do FC Nordstad (10° e último, mas ainda com possibilidade matemática de garantir a manutenção).

Foto: Stéphane Guillaume

De referir que caso a US Esch e o Sparta terminem com os mesmos pontos, o factor de desempate é a diferença de golos, que à partida para esta última ronda é favorável à equipa de Esch, em 11 golos.

No fundo da tabela da Ligue 1 ainda há muita luta para garantir a manutenção. No 8° lugar, o RAF Differdange, com 12 pontos, ainda não está a salvo. Na última ronda, o RAF recebe a tranquila Amicale.



Foto: Stéphane Guillaume

No 9° lugar, o FC Bettendorf, também com 12 pontos, tenta garantir a manutenção de forma directa ou pelo menos disputar o jogo de ‘relegação’. O FC Bettendorf joga a carta final em casa do Titus Pétange.

Com a tarefa mais complicada, o FC Nordstad, 10° e último classificado, com 10 pontos, ainda pode aspirar à manutenção na Ligue 1. Basta para isso que vença o Sparta de Dudelange (que luta pelo acesso ao ‘play-off’), naquela que será um dos jogos mais importantes da ronda. Em caso de vitória, o FC Nordstad (finalista da Taça do Luxemburgo) tem, contudo, que esperar pelos resultados do FC Bettendorf e do RAF.

Foto: Stéphane Guillaume

Na Ligue 2, as contas são bem mais fáceis de fazer à partida para a 15° e última jornada da fase regular. O Red Boys Aspelt já assegurou o título de campeão da Ligue 2 e a consequente subida ao escalão principal.

O Latdevils Garnich, com uma excelente recuperação na tabela, garantiu a disputa do jogo de acesso à Ligue 1, esperando saber quem é o seu adversário nesse encontro.





Resultados da 17° jornada da Ligue 1:

Amicale Clervaux Futsal - Racing FC Union Luxembourg : 2-3

FC Bettendorf - FC Differdange 03 : 7-10

Samba 7 Futsal Niederkorn - FC Nordstad : 5-5

AS Sparta Dudelange - RAF Differdange : 9-4

Futsal US Esch - Union Titus Pétange Futsal : 6-1.





Resultados da 14° jornada da Ligue 2:



58 Latdevils Garnich - Futsal Wilwerwiltz : 11-6

FC Wiltz 71 - Red Boys Aspelt : 3-4

Futsal All Stars Colmar-Berg - CS Fola Esch : 12-7.



Paulo Dâmaso



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.