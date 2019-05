UEFA tinha aberto um processo disciplinar à federação ucraniana pela alegada utilização irregular do futebolista Júnior Moraes nos jogos com Portugal e Luxemburgo na qualificação para o Euro2020.

Desporto 2 min.

UEFA rejeita protestos de Luxemburgo e Portugal por alegada utilização irregular de Júnior Moraes

UEFA tinha aberto um processo disciplinar à federação ucraniana pela alegada utilização irregular do futebolista Júnior Moraes nos jogos com Portugal e Luxemburgo na qualificação para o Euro2020.

O Comité de Ética e Disciplina da UEFA ilibou a seleção ucraniana de futebol sobre o caso da alegada naturalização e utilização irregular de Júnior Morais nos jogos frente a Portugal e Luxemburgo do Grupo B de qualificação para o Euro2020.

A notícia foi confirmada esta sexta-feira pelo presidente da Federação Ucraniana de Futebol, Andrii Pavelko, em comunicado enviado às redações.

A seleção ucraniana alinhou Júnior Moraes, um brasileiro naturalizado ucraniano frente à equipa das 'quinas' e ao Grão-Ducado que não cumpriria alegadamente os critérios necessários para jogar, devido ao facto de ainda não ter cinco anos ininterruptos de vida na Ucrânia, depois de ter cumprido os 18 anos. Portugal e o Luxemburgo protestaram então nas altas instâncias da UEFA, pelo que a confirmar-se a situação irregular, as duas seleções poderiam beneficiar em pontos no grupo de qualificação para o Euro2020.

O jogador chegou à Ucrânia em junho de 2012 e jogou no Metalurg Donetsk e Dínamo de Kiev, mas deixou o país a 28 de fevereiro de 2017 para rumar à China, onde assinou pelo Tiajin Teda, tendo permanecido na Ucrânia durante quatro anos e oito meses ininterruptos. Ficou na China durante quatro meses, até final de junho, período após o qual regressou à Ucrânia, onde defende, até agora, as cores do Shakhtar Donetsk, formação treinada pelo português Paulo Fonseca.



Os estatutos e regulamentos da FIFA determinam que para se obter nova nacionalidade é necessário cumprir uma de quatro alíneas. Nesta situação em concreto, estava em causa o facto de Júnior Moraes não ter vivido continuamente, pelo menos cinco anos, após os 18 anos, no território da associação. Mas, tal como a UEFA confirma esta sexta-feira, não houve irregularidade.

Desta forma, os resultados com Portugal (0-0) e Luxemburgo (vitória por 2-1) serão mantidos para o apuramento do Campeonato da Europa de 2020. A Ucrânia ocupa o primeiro lugar do Grupo B com quatro pontos, seguido do Luxemburgo (três pontos), Portugal (dois pontos) e Sérvia (um ponto). Em último aparece a Lituânia que ainda não pontuou na prova.



A Federação Luxemburguesa de Futebol vai reunir-se na próxima segunda-feira para decidir se vai apresentar um protesto.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.