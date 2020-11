UEFA multa Federação Luxemburguesa de Futebol por violar 'regras covid'

A Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) foi multada pela UEFA em cinco mil euros, por ter violado os protocolos sanitários ligados à covid-19 em jogos da Liga das Nações.

Henrique DE BURGO A Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) foi multada pela UEFA em cinco mil euros, por ter violado os protocolos sanitários ligados à covid-19 em jogos da Liga das Nações.

O último jogo organizado pela FLF com público nas bancadas foi no dia 10 de outubro, quando venceu em casa o Chipre por 2-0.

Também para a Liga das Nações, o Luxemburgo recebe amanhã no estádio Josy Barthel o Azerbaijão, na última jornada do grupo, esperando-se um maior rigor no cumprimento das 'regras covid', como o uso de máscaras, o distanciamento de dois metros ou o respeito pelos lugares atribuídos nas bancadas.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), a multa de cinco mil euros foi também imposta pelas mesmas razões às federações da Croácia e da Letónia.

Quanto às equipas que participam na Liga dos Campeões e não cumpriram as medidas anti-covid-19, o organismo que rege o futebol europeu atribuiu multas ao Dínamo de Kiev, onde joga o luxemburguês de origem cabo-verdiana Gerson Rodrigues, aos franceses do Rennes e aos húngaros do Ferencváros.

Na Liga Europa, as multas foram impostas ao CSKA Sofia, da Bulgária, e ao Rijeka, da Croácia.



