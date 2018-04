O Sporting apurou-se sexta-feira para a final da UEFA Futsal Cup, ao golear os húngaros do Eto Gyor por 6-1, na primeira meia-final disputada em Saragoça, Espanha.

UEFA Futsal Cup: Sporting goleia Eto Gyor por 6-1 e disputa no domingo a final

Ao intervalo, os ‘leões’, que partiram como claros favoritos, já ganhavam por 5-0, destacando-se no encontro Cardinal com dois golos.

Depois de ter sido finalista em 2011 e 2017, o Sporting volta a tentar um título que em Portugal apenas o Benfica conquistou, em 2010.

Na final, este domingo (20:00, hora do Luxemburgo) o Sporting vai defrontar os espanhóis do Inter Movistar, do português Ricardinho.

Foto de César Santos / Facebook Sporting Clube de Portugal

Ricardinho felicita Sporting pela passagem à final da UEFA Futsal Cup

O português Ricardinho, do Inter Movistar, felicitou o Sporting por voltar à final da UEFA Futsal Cup contra a sua equipa, num jogo que diz será “totalmente diferente do do ano passado", que os portugueses perderam 7-0.

“Vai ser uma final bonita e nada terá a ver com o que aconteceu em Almati”, disse Ricardinho, depois de a sua equipa ter vencido o Barcelona por 2-1, nas meias-finais da UEFA Futsal Cup, que está a decorrer em Saragoça (Espanha).

Ricardinho

O Inter Movistar já ganhou quatro vezes a UEFA Futsal Cup e é o atual campeão europeu, depois de ter vencido em 2017, por 7-0, a final ao Sporting, em Almaty (Cazaquistão).

“Em Almati, foi um jogo estranho. As coisas foram caindo para o nosso lado”, afirmou Ricardinho, que, mesmo assim, admite que o Sporting vem “um bocadinho com o orgulho ferido”.

Considerado o melhor jogador de futsal do mundo, Ricardinho assegura que o jogo de domingo “vai ser totalmente diferente”.

