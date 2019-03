A seleção ucraniana alinhou Júnior Moraes, um brasileiro naturalizado ucraniano que jogou como suplente utilizado no estádio da Luz e na noite de ontem titular frente ao Luxemburgo, e que não cumprirá os critérios necessários para jogar.

Ucrânia pode ter defrontado Portugal e o Luxemburgo com um jogador irregular

O site português Maisfutebol adianta hoje que Júnior Moraes não cumprirá os critérios necessários para jogar como atleta naturalizado, devido ao facto de ainda não ter cinco anos ininterruptos de vida na Ucrânia, depois de ter cumprido 18 anos.



A situação foi denunciada por um adepto brasileiro e, segundo Nogueira da Rocha, juiz português no TAS, neste caso aplica-se o artigo 7 dos Estatutos da FIFA, na sua parte de Regulamento de Aplicação dos Estatutos que diz que um jogador que adquira uma nova nacionalidade só pode representar a referida seleção nacional se tiver nascido no território da respetiva federação, se os pais biológicos tiverem nascido no território da respetiva federação, se os avós tiverem nascido no território da respetiva federação ou se "tiver vivido continuamente pelo menos cinco anos, depois de atingidos os 18 anos, no território da respetiva federação".

O jogador em questão chegou à Ucrânia em junho de 2012, país que deixou a 28 de fevereiro de 2017, rumando à China, onde assinou pelo Tiajin Teda, tendo permanecido na Ucrânia precisamente quatro anos e oito meses ininterruptos. Viveu na China até final de junho, durante quatro meses, período após o qual regressou à Ucrânia, onde permaneceu até agora.

Nestas condições, o referido artigo 7 pode não ter sido cumprido pelo jogador e pela seleção ucraniana, apesar de Júnior Moraes ter recebido uma especial autorização para adquirir passaporte ucraniano, já que o jogador viu ser-lhe confirmada a naturalização por decreto do presidente Petro Poroshenko.

Perante este caso, a FIFA e a UEFA – que organiza a fase de apuramento para o Euro 2020 – deverão esclarecer a situação. Caso se confirme a irregularidade, Portugal ganhará mais dois pontos na fase de apuramento para o Euro 2020 e o Luxemburgo, três.





