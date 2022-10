A informação foi avançada na segunda-feira pelo jornal britânico The Times.

Ucrânia junta-se a Portugal e Espanha na candidatura ao Mundial2030

A Ucrânia vai juntar-se a Portugal e Espanha numa candidatura conjunta à organização do Mundial2030 de futebol, divulgou esta segunda-feira a imprensa inglesa, no dia em que os países ibéricos anunciaram uma conferência de imprensa na sede da UEFA.

Portugal e Espanha estudam organizar, em conjunto, o Mundial de Futebol de 2030 "Os Governos dos dois países estão a par deste processo e serão obviamente cruciais nos próximos desenvolvimentos", garante a Federação Portuguesa de Futebol em comunicado.

De acordo com o jornal The Times, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deu ‘luz verde’ à intenção da Ucrânia poder organizar o Campeonato do Mundo de 2030 com Portugal e Espanha e que esse objetivo será tornado público na quarta-feira, numa conferência de imprensa conjunta promovida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), em Nyon, na Suíça.

De acordo com o jornal britânico, a ideia passa por realizar alguns jogos da fase de grupos em solo ucraniano, num período de pós-guerra com a Rússia e de recuperação de infraestruturas.

