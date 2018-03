Portugal garantiu hoje o apuramento para fase final do campeonato da Europa de futebol de sub-19, depois de golear a Irlanda por 4-0, na derradeira jornada do Grupo 5 da Ronda de Elite de qualificação.

Triunfo sobre Irlanda abre portas do Europeu aos sub-19 de Portugal

Portugal garantiu hoje o apuramento para fase final do campeonato da Europa de futebol de sub-19, depois de golear a Irlanda por 4-0, na derradeira jornada do Grupo 5 da Ronda de Elite de qualificação.

Com este triunfo, com os golos de Gedson Fernandes (10 e 81 minutos, o segundo de penálti), Diogo Queirós (41) e Pedro Correia (73), a formação lusa termina no primeiro lugar, com o pleno de nove pontos, pois já havia batido Kosovo e Eslováquia.

A equipa comandada por Hélio Sousa até entrou para este desafio sabendo que o empate já servia os seus intentos, mas, ainda assim, quis resolver rapidamente a questão, entrando dominante e a pressionar o adversário.

Desta forma, acabou por não surpreender que, logo aos 10 minutos, a seleção nacional se colocasse em vantagem, com Gedson Fernandes a criar brechas na defesa irlandesa e a efetuar um belo remate de fora da área.

O tento português obrigou o adversário a ter de se adiantar no terreno, criando mais espaços para a equipa das ‘quinas' explorar a sua velocidade e surgir mais vezes junto à baliza contrária.

Num par de ocasiões, o central Diogo Leite esteve perto de inaugurar o marcador, enviando uma bola ao poste e outra para defesa apertada do guarda-redes forasteiro.

Do outro lado, a Irlanda mostrava-se praticamente inofensiva no ataque, e não fosse um remate de Afoiabi, por cima, já depois da meia hora, nada haveria a apontar.

Nesta toada, o segundo golo de Portugal acabou por surgir com naturalidade, desta feita na sequência de um livre apontado por Rúben Vinagre, que o central Diogo Queirós desviou para o segundo, num golpe de cabeça.

Apesar da vantagem confortável, a formação nacional não tirou o ‘pé do acelerador' no segundo tempo, regressando do intervalo novamente mais pressionante e não demorando a criar situações de golo.

A insistência dos sub-19 lusos, aliada à debilidade dos irlandeses, que, à passagem da hora de jogo, ficaram reduzidos a 10, depois Aron Connolly ver dois amarelos em dois minutos, acabou por dar frutos e abrir caminho para uma goleada

Aos 73 minutos, Pedro Correia, aposta para o segundo tempo, apontou o terceiro, depois de bom trabalho e assistência de Florentino, num tento que destabilizou, por completo, os jovens da Irlanda, que não mais se encontraram como equipa, dando várias ‘ofertas' a Portugal.

Numa delas, Diogo Leite foi travado na área contrária, numa falta para grande penalidade que Gedson Fernandes, na sua marcação, não desperdiçou a oportunidade para ‘bisar’ e fixar o 4-0 final.

A equipa portuguesa estará, assim, presente na fase final do Campeonato da Europa, que se disputa entre 16 e 29 de julho, na Finlândia.

Na anterior edição da prova, em 2017, disputada na Geórgia, Portugal perdeu na final, por 2-1, frente à Inglaterra, desperdiçando a oportunidade de se sagrar, pela primeira vez, campeão da Europa neste escalão.

Ficha de Jogo



Jogo no Estádio Cidade Barcelos

Irlanda – Portugal, 0-4.

Ao Intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Gedson Fernandes, 10 minutos.

0-2, Diogo Queirós, 42.

0-3, Pedro Correia, 73.

0-4, Gedson Fernandes, 81 (grande penalidade).

Equipas:

- Irlanda: Mark Travers, Lee O'Connor, Canice Carroll, Dara O'Shea, Tyreke Wilson (Rian O'Sullivan, 40), Thomas O'Connor, Conor Conventry, Rowan Roache, Kian Flanagan (Aaron Dobbs, 86), Jonathan Afoiabi (Michael Obafemi, 72) e Aron Connolly.

(Suplentes: Brian Maher, Daniel McKenna, James Finnerty, Callum Niccell, Rian O'Sullivan, Jordan Doherty, Stephen Mallon, Aaron Dobbs e Michael Obafemi).

Selecionador: Tom Mohan.

- Portugal: Diogo Costa, Thierry Correia (João Oliveira, 66), Diogo Queirós (Romain Correia, 74), Diogo Leite, Rúben Vinagre, Florentino Luís, Domingos Quina, Gedson Fernandes, Francisco Trincão, José Gomes (Pedro Correia, 46) e João Filipe.

(Suplentes: Ricardo Silva, João Oliveira, Mesaque Dju, Romain Correia, Francisco Moura, Miguel Luís, Afonso Brito, Pedro Correia e Nuno Santos).

Selecionador: Hélio Sousa.

Árbitro: Kristo Tohver (Estónia).

Ação Disciplinar: Cartão Amarelo para Aron Connolly (63 e 64), Rian O'Sullivan (75), Romain Correia (89). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Aron Connolly (64).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores

