Portugal goleia Suíça com três golos na primeira parte e o 19.º bis de Ronaldo ao serviço da selecção.

Liga das Nações

Trigo limpo, farinha amparo

Rui Miguel Tovar Portugal goleia Suíça com três golos na primeira parte e o 19.º bis de Ronaldo ao serviço da selecção.

Regabofe em Lisboa. Ao fim da tarde, Portugal vs Suíça no José Alvalade. À noite, John Cleese ao vivo e a cores no Coliseu. Dois espectáculos dignos da palavra entretenimento. À partida, John Cleese dispensa apresentações. Quer dizer, só a sua figura já é mais de meio caminho andado para nos abrir um sorriso. Quem ele se mexe, já nos escangalhámos. Quando começa a falar, é o fim da picada. Mais reservas sobre o Portugal vs Suíça. Será um jogo de bola à maneira.

A pergunta é legítima, Portugal nem sempre joga para a frente e raramente joga bem. A Suíça é aquele adversário assim-assim e, mesmo sem dar muito espetáculo, acumula mais presenças em Mundiais que Portugal (11-8). A estatística ganha contornos ainda mais surpreendentes a propósito da vantagem no confronto directo (dez vitórias suíças vs oito portuguesas). E agora? Fernando Santos faz alterações em relação ao 1:1 em Sevilha vs Espanha na última quinta-feira e faz entrar Rui Patrício, Rúben Neves, William e Ronaldo para os lugares de Diogo Costa, Moutinho, Bernardo, Rafael Leão e André Silva. Na prática, troca o 4-3-3 pelo 4-4-2.

A Suíça, derrota na Chéquia, entra com vontade de surpreender e até marca um golo por Seferovic, na sequência de uma carambola dentro da área num canto da direita. O avançado do Benfica aproveita um alívio curto de Rúben Neves para enganar Rui Patrício. A festa é imensa, claro. De repente, o árbitro sai do relvado e aproxima-se do seu televisor para averiguar a infracção de Schar, o central número 22 a saltar ao mesmo tempo que Pepe. Há ali um toque com a mão, sim. Grinfeld reentra em campo, faz a sinalética do VAR e assinala falta. Que balde de água fria para a Suíça, aos 7’.

Passam-se mais sete minutos e ainda nada de Portugal. Até que Otávio sofre uma falta do tal Schar à entrada da área. Ronaldo tira as medidas à barreira, à baliza e atira com força. Kobel defende para a frente e William faz a recarga, com a baliza aberta. Começa aqui a saga do desastroso esquema defensivo da Suíça. Quer dizer, bola parada de Ronaldo e não há ninguém para a recarga. É brincadeira.

Em vantagem, e ruidosamente apoiado por um José Alvalade lotado, a selecção portuguesa desorienta a Suíça até ao intervalo. Os lances sucedem-se a uma velocidade vertiginosa, pobre aquele com a missão jornalística do minuto a minuto nas mãos. A Suíça dos três centrais nem sabe de que terra é. Aos 33’, Ronaldo pára no peito e solicita a entrada de Otávio, cuja bola sai ligeiramente ao lado. Aos 35’, grande jogada pela direita com lançamento largo de Otávio para a corrida de Bruno Fernandes. O número 11 lança-se à bola em carrinho e Diogo Jota assiste Ronaldo para o remate na passada, 2:0. Aos 38’, Jota tem o 3:0 nos pés, só que demora mais que o normal e permite o corte de Mbabu para canto. Na sequência, Pepe atira ao poste e, depois, à figura de Kobel.

Repetimo-nos, pobre Suíça. Nem respira. Mesmo. No quadradinho seguinte, minuto 39, Bruno Fernandes liberta Nuno Mendes na esquerda com um passe por entre as pernas de um suíço e o cruzamento rasteiro do lateral-esquerdo é facilmente concluído por Ronaldo à boca da baliza. Três-zero, vitória mais que assegurada. Até ao intervalo, Ronaldo arrisca o hat-trick em duas ofertas de Cancelo e Jota. É um festival. Apita Grinfeld, intervalo com 3:0. Pelo 13.º jogo seguido no José Alvalade, desde a estreia em 2004, a selecção portuguesa não sofre qualquer golo na primeira parte.

A segunda parte é diferente, menos viva. A Suíça continua atordoada e sem encontrar o caminho para incomodar Rui Patrício, embora existam toques de magia como um túnel de Xaqiri em Rúben Neves. O futebol brinca na areia é intercalado com alguma dureza, sobretudo Schar e Embolo (que pancada em Palhinha no único sururu do desafio). Sem argumentos para contraria a supremacia, os suíços voltam a sofrer na ressaca da primeira leva de substituições de Fernando Santos.

Entra Bernardo Silva para o lugar de Bruno Fernandes e é dele a abertura para o 4:0 de Cancelo. O lateral galga terreno, ultrapassa Kobel com um subtil toque ainda fora da área e conclui com categoria. O 5:0 está perto uma e outra vez. Vale à Suíça o guarda-redes a defender duas bolas de Ronaldo, a primeira em forma de livre directo (84’), a segunda num ressalto (85’). Acaba 4:0, num jogo desequilibrado a partir do momento do golo de William.

Agora sim, é hora de John Cleese no ‘last time to see me before i die’.

Com o israelita Orel Grinfeld no apito, eis os actores principais e secundários no José Alvalade

PORTUGAL Rui Patrício; Cancelo, Pepe, Danilo e Nuno Mendes; Otávio (Palhinha 77’), William (Matheus Nunes 84’), Rúben Neves (Rafael Leão 77’) e Bruno Fernandes (Bernardo Silva 67’); Diogo Jota (Ricardo Horta 67’) e Ronaldo (cap)

Seleccionador Fernando Santos (português)

SUÍÇA Kobel; Mbabu, Schar e Rodríguez (Okafor 62’); Frei, Xhaka (cap) e Sow (Gavranovic 81’); Steffen (Bottani 70’), Shaqiri (Freuler 70’) e Lotomba; Seferovic (Embolo 62’)

Seleccionador Murat Yakin (suíço)

Marcadores 1:0 William (15); 2:0 Ronaldo (35); 3:0 Ronaldo (40); 4:0 Cancelo (68’)

