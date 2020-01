O triatleta Bob Haller que foi campeão luxemburguês por diversas vezes, é o novo reforço do Estoril Praia/Credibom para a época de 2020.

Triatleta luxemburguês Bob Heller reforça equipa do Estoril Praia/Credibom

O triatleta Bob Haller que foi campeão luxemburguês por diversas vezes, é o novo reforço do Estoril Praia/Credibom para a época de 2020.

A residir em Portugal, com vista a garantir uma vaga olímpica pelo seu país natal nos Jogos de Tóquio que se realizam no corrente ano civil, Bob Haller não hesitou em aceitar o convite dos 'canarinhos' e em competir com o símbolo do clube da linha ao peito.

O atleta ocupa o 65º lugar do Ranking Europeu absoluto da modalidade sendo mais um reforço que confirma a credibilidade do projecto Estorilista no seio do triatlo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.