Três portugueses no Top 100 “The Guardian”, mas Cristiano Ronaldo não é o número 1 do ranking em 2019

CR7 aparece no 4° lugar da lista do popular jornal inglês que é liderada pelo argentino Lionel Messi.

Messi conquistou a simpatia dos que votam, deixando Cristiano Ronaldo no quarto posto no ranking do “The Guardian” para 2019.

A separar os dois 'craques' surgem o holandês van Dijk e o senegalês Sadio Mané, ambos do Liverpool. Mohammed Salah, também jogador do clube da cidade dos Beatles, junta-se aos colegas anteriormente mencionados. O egípcio ocupa o quinto lugar do 'ranking' e a presença de jogadores do Liverpool nos dez primeiros não se fica por aqui, já que o guarda-redes Alisson ocupa o nono lugar.

Em sexto encontramos o francês Mbappé, do Paris Saint-Germain, seguido do polaco Lewandowski, do Bayern de Munique, e do inglês Raheem Sterling, do Manchester City. A fechar o grupo dos dez, está o holandês do Barcelona, Frenk de Jong.

Quanto aos outros três nomes portugueses no Top 100 do “The Guardian”, dois deles encontram-se na primeira metade da tabela: Bernardo Silva, do Manchester City, que ocupa o 16º lugar, e João Golden Boy Félix se fica pelo 35º lugar.

No 69º lugar, encontramos o único representante da liga portuguesa, Bruno Fernandes, do Sporting.



