O Sporting começou a perder, deu a volta ao resultado, mas duas faltas do central uruguaio deram a vitória ao Rio Ave por 3-2.

Três penáltis de Coates ditam derrota do Sporting

O Sporting perdeu em casa contra o Rio Ave, por 2-3.

Três grandes penalidades provocadas por Coates ditaram a vitória do clube vila-condense, que começou por estar a ganhar logo aos quatro minutos, na primeira vez em que o central uruguaio derrubou o avançado iraniano Taremi.

Filipe Augusto marcou a grande penalidade.

O Sporting empataria com um golo de Bruno Fernandes, naquele que foi o seu 50º golo pelos leões.

Já depois do intervalo, o Sporting passou para a frente do marcador, com um golo da autoria de Luiz Phellype

O resultado manteve-se até perto do final, quando Coates voltou a cometer grande penalidade, numa falta muito contestada pelos verde-e-brancos sobre Taremi. Ronan fez o empate para o Rio Ave.

Aos 87 minutos é mais uma vez Coates a provocar uma falta sobre o avançado iraniano do Rio Ave. Coates foi expulso e Filipe Augusto marcou o golo da vitória.