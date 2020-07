Jogadores e pessoal técnico estão em quarentena. Clube parou atividades por uma semana.

Três jogadores do Fola Esch infetados com covid-19

Três jogadores do Fola Esch estão infetados com o coronavírus, avançou o L'Essentiel. O trio terá testado positivo nos testes de rastreio da segunda-feira passada, 20. Estes têm sido realizados de quatro em quatro dias, desde o regresso aos treinos.

As 30 pessoas que estavam no autocarro que levou a equipa de Esch a Charleroi para um jogo amigável no sábado, 18, foram colocadas em quarentena. Segundo o clube, todos vão parar durante, pelo menos, sete dias.

"Não devemos correr quaisquer riscos. Temos de mostrar à UEFA que respeitamos o protocolo à letra, com vista a jogar na Liga dos Campeões em agosto", disse um membro do pessoal do clube, citado pelo diário.



O clube iria receber o Pétange para o primeiro jogo amigável no Luxemburgo, esta terça-feira, mas o jogo foi adiado.





