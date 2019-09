Este fim de semana muitas equipas de divisões inferiores recebem as da elite do futebol luxemburguês. Uma ocasião para aproveitarem a festa do futebol e vestirem a pele de ’tomba-gigantes’.

Treinadores portugueses querem brilhar na Taça do Luxemburgo

Álvaro CRUZ

A Taça do Luxemburgo já vai contar com as equipas da Liga BGL a partir do próximo fim de semana. As formações da elite vão atuar como vizitantes por pertecerem ao mais alto escalão do futebol grão-ducal, muitas delas frente a clubes de escalões inferiores como é o caso do Beggen equipa do terceiro escalão dos campeonatos luxemburgueses que vai receber o Etzella, finalista derrotado na época passada.



Um encontro especial para Georges Fernandes, treinador lusodescendente do Beggen que vai defrontar a equipa que representou durante longos anos: “Fico feliz por defrontar o Etzella, onde vivi muitos dos melhores momentos da minha carreira. Fiz a minha formação nas camadas jovens, depois estive três anos no Union Luxembourg, mas regressei ao clube onde terminei a minha carreira de jogador com 33 anos. Agora, estou de corpo e alma no Beggen e tudo farei para vencer este jogo”, precisa.

O técnico luso reconhece o favoritismo da formação nortista, mas deixa um aviso: “Tenho consciência de que o Etzella é superior ao Beggen em todos os aspetos, mas no futebol não se ganham jogos antecipadamente. Os meus jogadores estão ansiosos e bastante motivados. Vamos ver como as coisas correm. Espero, acima de tudo, que seja um bom jogo de futebol e que possamos dignificar a história do nosso clube que conta com sete Taças do Luxemburgo no seu palmarés”, concluiu.

Grevenmacher – Fola, um duelo entre históricos

Outro dos encontros que vai colocar frente a frente dois dos históricos do futebol luxemburguês é o CS Grevenmacher – Fola. Pedro Miguel, treinador do clube do Mosela, mostra-se tranquilo e atira: “Sabemos que a maior responsabilidade está do lado do Fola e que não temos nada a perder. No entanto, não vamos mudar nada em relação ao nosso modelo de jogo e à forma de abordar os jogos. Como em todas as partidas, tudo faremos para vencer, reconhecendo que a tarefa não será fácil. Os jogadores estão motivados, assim como todos no clube”, enfatiza.

“Grevenmacher e Fola são dois dos mais prestigiados clubes nacionais. Espero que venha muita gente ao estádio e que este jogo seja uma festa de futebol, como habitualmente acontece em muitos encontros da Taça”, concluiu.

Líder da Liga BGL desloca-se a Remich

Outro dos encontros que está a gerar grande expetativa é o jogo entre o Union Remich/Bous – e o Progrès Niederkorn.

Nuno Costa, treinador do Remich/Bous. Foto: Facebook

O líder do campeonato da elite vai ao reduto dos homens liderados por Nuno Costa. O treinador português congratula-se por receber o Niederkorn, e recoda ao Contacto que “em futebol tudo pode acontecer.”

“Estamos contentes por receber o líder da BGL e é pena não possuirmos uma bancada para poder receber mais gente no campo. Os níveis de motivação por parte dos jogadores são altos e todos esperam o jogo com impaciência”, revela o técnico luso que soma a segunda época consecutiva ao serviço do clube .

“Não sei se o Niederkorn vem, ou não com todos os jogadores titulares. Independentemente de quem trouxerem, não vamos mudar nada em relação aos outros jogos. Temos o nosso ADN e vamos respeitá-lo”, completou.

O Red Black de Fernando Almeida recebe o Hostert, mas o treinador português confessou que estava mais concentrado com o jogo do campeonato. “Ainda não me debrucei muito sobre o jogo frente ao Hostert.Neste momento, estou mais preocupado com o campeonato. A equipa é jovem, está motivada, mas temos que trabalhar para melhorar algumas coisas para tentar render mais nos próximos encontros”, sublinha.

Sobre o encontro da taça, o experiente técnico português lembra que “esta é uma boa oportunidade para os meus jogadores defrontarem uma equipa da elite com outro ritmo. Taça é taça, e apesar de reconhecer o favoritismo ao adversário, não vamos entrar em campo derrotados”, diz.

“Vamos dar o nosso melhor para dignificar o clube que representamos e dar uma imagem positiva do nosso valor, acreditando sempre que em futebol tudo pode acontecer”, vincou.

Entre equipas do quarta divisão e da Liga BGL, destaca-se ainda o jogo AS Porto Luxembourg – Racing. Wellington Raposo, treinador dos portistas mostra-se entusiasmado com o encontro, e diz que espera uma “reação” dos seus jogadores.

“O futebol é uma caixinha de surpresas. Por vezes, a motivação dos jogadores das equipas inferiores é tão grande que acontecem surpresas. Sinceramente é isso que espero dos meus jogadores. Depois dos primeiros jogos do campeonato nos quais nos deparámos com muitas ausências, espeor que todos estejam presentes para a festa da Taça.”.

O F91 Dudelange, atual detentor do troféu, desloca-se ao terreno do Echternach. Os 32 avos de final arrancam este sábado com o encontro entre o FC Schifflange, equipa do terceiro escalão, e o FC Differdange, da Liga BGL.

