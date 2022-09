O treinador tinha sido despedido pelo Gil Vicente.

Futebol

Treinador português Rui Almeida foi nomeado treinador de Niort

O treinador português Rui Almeida, 52 anos, assinou um contrato de uma temporada com opção por um segundo e substitui Sebastien Desabre, que deixou o clube a 7 de Agosto para se tornar treinador da República Democrática do Congo.

O lisboeta, que foi treinador adjunto durante muitos anos, principalmente em Portugal (Estoril, Sporting, Braga) bem como no Panathinaikos (D1 grego), começou como treinador número um no Estrela Vermelha em Julho de 2015 (59 jogos). Treinou depois Bastia durante quatro meses em 2017, depois oficializou em Troyes (2018-2019) onde falhou no play-off para a escalada L1 contra o Lens, antes de uma última curta experiência falhada em Caen (6 pontos obtidos em 9 jogos). Almeida não é treinador desde Novembro de 2020, quando foi despedido por Gil Vicente (D1 português).

