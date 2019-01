Daniel Santos aposta numa segunda volta melhor e diz que jogadores, dirigentes e treinadores estão preparados para evitar a descida e garantir a permanência do clube na elite do futebol luxemburguês.

Treinador do Hamm Benfica acredita que fica na Liga BGL

“Esta é a minha terceira época ao serviço do Hamm Benfica. Durante estes anos já vivi alguns momentos bastante difíceis, mas sempre consegui dar a volta por cima. É verdade que esta é uma das piores fases que a equipa atravessa nos últimos anos, mas com o apoio dos jogadores, dirigentes e sócios, acredito que até ao final da temporada vamos vencer mais um desafio e permanecer na Liga BGL”, afirma com convicção.

É de forma lúcida, mas consciente das dificuldades, que o treinador português analisa o penúltimo lugar que os encarnados do Cents ocupam na classificação, no final da primeira volta.

Nove pontos são o magro pecúlio que a equipa conseguiu em 13 jogos disputados, algo que não surpreende verdadeiramente Daniel Santos: “É claro que gostava de ter mais pontos e estar mais desafogado na tabela. No início da temporada essa era a ideia que todos tínhamos, mas algumas contrariedades acabaram por dificultar a nossa tarefa”, começa por explicar.

“No arranque do campeonato as coisas correram de feição, mas a partir do momento em que perdemos o Inácio Cabral e o Andrade, dois jogadores fundamentais na manobra da equipa, tudo se complicou”, precisa. “As lesões foram outra das contrariedades, sem esquecer a falta de sorte que tivemos em alguns jogos e que nos fez perder alguns pontos imerecidamente”, lamenta. Mas não se deixar abater: “O ponto conquistado na última jornada, no campo do Mondorf, já nos derradeiros instantes do jogo, é a prova de que o grupo está vivo e vai continuar a lutar e a acreditar que é possível ficamos na Liga BGL”, vinca.

“Apesar de tudo o que temos passado, este grupo continua a ser fantástico na forma como tem trabalhado e lutado contra as dificuldades. Como treinador, só posso estar orgulhoso pelo apoio que eles me têm dado sempre. Já falei com a direção e coloquei o meu lugar à disposição do clube, mas os jogadores e os dirigentes disseram-me que temos de continuar juntos até ao fim e terminar o que começámos no início da temporada, e isso é extremamente reconfortante para mim. Dá-me cada vez mais força para levar de vencida este desafio”, garante.

A necessitar de jogadores para a segunda volta do campeonato, Daniel ainda não tem a certeza se vai poder contar com reforços, algo que considera indispensável.

“É sabido que os nossos recursos financeiros são parcos, mas a equipa precisa urgentemente de um defesa central e um médio para reforçar a equipa. Como ainda não tenho qualquer certeza de que poderei contar com novos jogadores, tenho de tentar arranjar soluções para colmatar a falta de soluções”, lamenta.

O primeiro jogo da segunda volta, frente ao Strassen, um adversário direto na luta pela permanência, está agendado para 24 de fevereiro. Um encontro que Daniel quer forçosamente ganhar: “Temos de começar o novo ano da melhor forma. Nada melhor que uma vitória no nosso campo para moralizar as ’tropas’. Conquistar esses três pontos vai ser fundamental para o resto do campeonato”, diz.

“Temos de acreditar com todas as nossas forças. O apoio dos nossos sócios vai ser muito importante para ajudar a equipa a conseguir o objetivo da manutenção. Acredito que no final do campeonato faremos a festa juntos”, remata.

