Carlos Fangueiro diz compreender a decisão da FLF, mas lamenta a inatividade de uma semana por parte dos seus jogadores às portas do campeonato.

Treinador do F91 Dudelange lamenta quarentena mas diz que a saúde é prioritária

Álvaro CRUZ Carlos Fangueiro diz compreender a decisão da FLF, mas lamenta a inatividade de uma semana por parte dos seus jogadores às portas do campeonato.

"Fizemos uma boa preparação para o início do campeonato e agora não podemos jogar devido a um caso positivo no nosso plantel... e é uma pena porque toda a gente na equipa queria começar com uma vitória. No fundo, compreendo a decisão da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF). A saúde tem de estar acima de tudo e as regras são para se cumprir", começou por dizer ao Contacto o treinador português.

"Somos um clube responsável e das equipas que tem feito mais testes no país a nível desportivo, mas estas coisas acontecem. Praticamente todas as semanas controlamos os jogadores e infelizmente um deles foi contaminado, ao que parece por um familiar, e temos de adiar o jogo com o Hamm Benfica. É apenas um contra-tempo, mas tenho a certeza que regressaremos mais fortes", vinca.

Sobre o facto de a FLF recomendar os testes a todos os clubes com relativa frequências, mas estes não serem obrigatórios, Fangueiro foi peremtório: "Não sei com quantas vezes é que os outros clubes efetuam testes, mas era bom que todos fizessem regularmente e não apenas antes das competições internacionais. Só espero que se evitem ao máximo os riscos nos jogos porque as consequências podem ser graves."

À entrada do campeonato que vai arrancar no próximo sábado, o técnico luso mostrou-se satisfeito com a preparação da sua equipa, vincando que a sua equipa tem trabalhado "muito bem" e mostrado "qualidade" e "grande empenho na defesa das cores do clube."

Jogadores e equipa técnica do F91 Dudelange devem ficar confinados até à próxima segunda-feira, dia 24.

Nesta primeira jornada, o F91 deslocava-se domingo ao terreno do RM Hamm Benfica em joga da ronda inaugural da Liga BGL, mas se não ocorrer mais nenhum contra-tempo, vai efetuar o seu primeiro jogo domingo dia 30 de agosto, frente ao Union Titus Pétange, a equipa que carlos Fangueiro representou na última temporada.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.