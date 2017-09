A FIFA rejeitou a inscrição do médio Adrien Silva no Leicester devido a um atraso de 14 segundos na entrada da documentação necessária para o registo da transferência do futebolista internacional português, informa hoje a BBC.

O acordo para a mudança de Adrien do Sporting para o Leicester, a troco de 24 milhões de euros, foi finalizado em 31 de agosto, último dia do 'mercado', mas os documentos para formalizar a inscrição entraram no Transfer Matching System (sitema de registos da FIFA) segundos depois de terminado o prazo.

O Leicester está a tentar contornar a situação junto da FIFA, para poder utilizar Adrien de imediato.

"Estamos a trabalhar com Adrien e com o Sporting Clube de Portugal para superar alguns problemas relacionados com o registo do jogador e a ver as opções que temos para encontrar uma solução", disse um porta-voz do clube.

Adiren Silva, de 28 anos e com 20 internacionalizações pela seleção portuguesa, deveria integrar o plantel do Leicester para substituir Danny Drinkwater, que foi transferido para o Chelsea por cerca de 38 milhões de euros, também no último dia do 'mercado'.

Se a inscrição não for aceite, Adrien poderá ficar sem jogar até à abertura do próximo período de transferências, em janeiro.

"Espero que o Leicester consiga com os recursos fazer a inscrição do jogador. Um jogador com a qualidade de Adrien merece estar a jogar. O Leicester precisa bastante do jogador e espero que encontre uma solução", afirmou na terça-feira o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, em entrevista à Sporting TV.

"Gostava que as pessoas percebessem que a FIFA não se pronunciou contra a transferência, mas contra a inscrição. A transferência está feita, o que está em causa é a inscrição e espero que o consigam inscrever. O Adrien teve um comportamento exemplar", acrescentou o líder 'leonino'.