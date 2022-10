Um português e um guineense alinham numa das equipas que jogou este sábado, na partida que terminou com os adeptos invadir o relvado em debandada.

Tragédia em campo. Jogo de futebol na Indonésia termina com 174 mortos

Um jogo de futebol na Indonésia terminou, este sábado, com 174 mortos, a maioria adeptos que antes tinham assistido à partida entre os clubes, Arema e o Persebaya, disputado no Estádio Kanjuruhan, em Malang.

Os adeptos da Arema, a equipa da casa, invadiram o campo para perseguir jogadores e técnicos depois de a sua equipa ter perdido o jogo, de acordo com as informações prestadas pelo chefe da Polícia Regional de Java Oriental, Nico Afinta, numa conferência de imprensa este domingo.

Segundo a AFP, a polícia respondeu disparando gás lacrimogéneo contra as bancadas - o que é proibido pela FIFA -, o que provocou o pânico dos adeptos e a corrida para as saídas onde muitos foram espezinhados.



Na equipa do Arema, refere o site Mais Futebol, jogam o guineense Abel Camará e o português Sérgio Silva: Não há notícias, até ao momento, de que o futebolistas tenham sofrido ferimentos. Abel Camará colocou o símbolo do luto na sua página de Instagram acompanhado de um post onde se lê, em inglês "O futebol é apenas um jogo".

Mais de 30 pessoas morreram no estádio, enquanto outras acabaram por morrer em hospitais próximos. A imprensa local dá ainda conta de 180 feridos, alguns feridos com disparos da polícia.

Fora do estádio, as imagens captadas pelos fotojornalistas mostram também carros incendiados e virados no meio da estrada.

9 Tragédia em jogo de futebol na Indonésia. Foto: AFP

Jogos suspensos

Na sequência dos trágicos acontecimentos, o presidente indonésio Joko Widodo ordenou a suspensão temporária dos próximos jogos da liga de futebol e a Associação de Futebol da Indonésia proibiu a Arema de receber jogos durante o resto da época.



Este organismo, juntamente com a Polícia Nacional, prometeu conduzir uma investigação minuciosa e melhorar os procedimentos de segurança. "Lamento esta tragédia e espero que esta seja a última tragédia do futebol no país", disse o presidente do país Joko Widodo, citado pela AFP.

Recorde-se que a Indonésia vai acolher o Campeonato do Mundo de Sub-20 no próximo ano.





