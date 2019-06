Ao futebol junta-se a música e a gastronomia. O ambiente é de convívio entre cabo-verdianos e outras nacionalidades.

Torneio de futebol lnter-Ilhas assinala 25 anos

Tem lugar este fim de semana o maior evento da comunidade cabo-verdiana no Luxemburgo: o torneio quadrangular de futebol "Inter-Ilhas".

Este ano, o torneio assinala 25 anos de existência e está tudo preparado para a grande festa, como disse esta sexta-feira à Rádio Latina, Franklin Semedo, da comissão Inter-Ilhas. Trata-se de uma edição especial que vai contar com a presença do ministro de Estado e ministro de Desporto de Cabo Verde, Fernando Elísio Freire.

Outra figura que vai estar presente é o jogador internacional cabo-verdiano Platini.

O torneio arranca este sábado, no estádio do Beggen (Henri Dunant), com um dos jogos mais aguardados: São Vicente - Santiago, a partir das 15:00, seguido do União das Ilhas - Santo Antão.

No domingo têm lugar os restantes quatro jogos, a partir das 11:00, todos no estádio do Beggen.

O torneio Inter-Ilhas junta anualmente mais de cinco mil pessoas, num ambiente de convívio multicultural. Além do futebol a festa é feita com muita muita música e gastronomia.

A cerimónia de abertura está marcada para este sábado, às 14:00, uma hora antes do primeiro jogo.

