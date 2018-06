A Federação das Associações Cabo-verdianas no Luxemburgo organiza este sábado, em Sandweiler, um torneio de futebol de sete que assinala o 43° aniversário da independência de Cabo Verde.

Torneio da Independência de Cabo Verde joga-se no sábado

O evento vai juntar oito equipas, que vão estar distribuídas em dois grupos.

No grupo A defrontam-se União das Ilhas, Union Kriolo, Black Family e The Leaders, enquanto no grupo B estarão em jogo Cabolux, F.G.B., Drik Tea e Kês K'Sonje.



O torneio tem lugar este sábado, dia 30, a partir das 12h, no campo sintético do US Sandweiler.