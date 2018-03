O português Toni Fernandes foi recentemente nomeado promotor do boxe no Luxemburgo pelos dirigentes da federação grã-ducal da modalidade. Depois dos vários títulos conquistados na halterofilia, Toni quer agora impulsionar o pugilismo no país, organizar eventos internacionais e desenvolver o potencial de alguns atletas locais que considera muito interessantes.

Toni Fernandes é novo promotor do boxe no Grão-Ducado

“Quero ’ressuscitar’ o boxe no Luxemburgo e criar, num futuro próximo, condições para que a modalidade sofra um impulso positivo em todos os aspetos”, começa por dizer Toni Fernandes ao Contacto.

“A Federação Luxemburguesa de Boxe Profissional, por intermédio dos seus responsáveis, contactou-me para que eu seja o promotor da modalidade no Grão-Ducado nos próximos anos e eu aceitei com grande orgulho”, precisa.

“Nas duas últimas décadas, o boxe foi perdendo grande parte da popularidade e do protagonismo que teve há 30 ou 40 anos. Estagnou completamente. Não quero apontar o dedo aos anteriores promotores, mas o facto é que nada de relevante foi feito pela modalidade nos últimos anos e as coisas não podiam continuar assim”, explica.

“Neste momento, existem apenas seis clubes de boxe no Luxemburgo, o que é manifestamente pouco. É preciso voltar a dinamizar a modalidade através de eventos internacionais, de uma divulgação assertiva e concertada com escolas e clubes e através de outras iniciativas que já estou a estudar com vários parceiros”, revela.



Foto: Guy Jallay

O primeiro evento internacional já está agendado para o dia 5 do próximo mês de maio, em Dudelange, no complexo desportivo Alliance, e Toni Fernandes assegura que vai ser o primeiro de muitos que estão a ser preparados para os próximos meses.

“Em Dudelange vão participar três boxeurs estrangeiros de qualidade e outros três que atuam no Luxemburgo, todos eles bastante promissores e com larga margem de progressão. É importante que a qualidade esteja presente para assegurar o espetáculo, que sempre foi muito apreciado no país”, sublinha.

“Micau Tavares, por exemplo, praticante de origem cabo-verdiana, é um dos mais promissores boxeurs do país. Mas há outros. Se conseguirmos direcionar o treino daqueles que possuem maior qualidade, estaremos a promover os atletas e a elevar o boxe, nacional e internacionalmente, o que será uma excelente propaganda para cativarmos novos praticantes. É claro que tudo isto requer tempo, muito trabalho e grande sintonia entre a federação e os clubes. Mas acredito que, se houver união entre todos, o boxe luxemburguês vai melhorar substancialmente nos próximos anos”, indica o novo promotor da modalidade.



Foto: Guy Jallay

A qualidade e as condições de treino são duas das principoais preocupações de Toni Fernandes num futuro próximo: “O boxe, como a grande maioria das outras modalidades, evoluiu. Hoje, os treinos requerem condições dignas, grande dedicação e profissionalismo. Têm de ser mais variados a nível das técnicas de base, estratégias de combate e com vários graus de intensidade. O treino elaborado da vertente física tem vindo a ganhar cada vez maior importância, dados os diferentes perfis dos competidores. Por isso, é importante termos recintos modernos e treinadores qualificados nas várias componentes da modalidade para formarmos boxeurs de elevado nível”, reclama.

Outro dos desejos de Toni Fernandes é que os boxeurs no Grão-Ducado possam ter contacto com clubes estrangeiros: “Estamos no centro da Europa, perto de países que são potências mundiais da modalidade. O intercâmbio entre clubes e mesmo entre seleções com esses países vai ser importante para o desenvolvimento do boxe profissional e amador no país. Se quisermos fazer evoluir o boxe no Luxemburgo, temos de arregaçar as mangas e trabalhar arduamente”, conclui.