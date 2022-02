FC Porto entregue aos sub21, Sporting rendido aos espanhóis e Benfica de volta às vitórias.

Todos os planetas alinhados na 1ª Liga

Rui Miguel Tovar FC Porto entregue aos sub21, Sporting rendido aos espanhóis e Benfica de volta às vitórias.

Porto, vitória. Sporting, vitória. Benfica, vitória. Pela primeira vez nas últimas seis jornadas, todos os três do costume ganham e entra finalmente nos eixos a expressão dos grandes, a quatro dias do clássico entre os dois primeiros classificados no Dragão, marcado para sexta-feira à noite.

A jornada começa sábado e só acaba esta terça-feira, com o jogo entre os dois últimos em Moreira de Cónegos. Safa-se o menos mau, a jogar em casa e com mais um elemento desde os 40 minutos. Os três pontos permitem-lhe sair da zona da despromoção, enquanto o B-SAD afunda-se ainda mais na lanterna – já o outro Belenenses, o de 1919 e campeão nacional em 1946, é líder isolado da série E do Campeonato de Portugal.

Antes, ao fim da tarde, o Benfica visita Tondela e afasta o cenário de crise aguda com um autoritário 3:1. No regresso ao 4-4-2, Nélson Veríssimo proporciona três alterações relativamente ao onze derrotado há uma semana pelo Gil Vicente na Luz: entram Lázaro, Rafa e Darwin para os lugares de André Almeida, Meité e Diogo Gonçalves. Claro, o Benfica melhora e cresce. O Tondela não é tido nem achado na equação, porque o Benfica entra de raiva. Pudera, uma só vitória nos últimos cinco jogos dita o afastamento do título de campeão e a consequente contestação xxl por parte dos adeptos.

Aos 20 minutos, um calafrio na defesa benfiquista ditado pelo arranque de Salvador Agra e toque goleador de Boselli. Mal a bola entra na baliza, já o árbitro João Pinheiro assinala fora de jogo. O VAR confirma-o em absoluto, culpa de Salvador Agra. No quadradinho seguinte, Everton marca o primeiro golo da noite, num lance em que mete a bola por entre as pernas de Trigueira, após passe em esforço do lateral espanhol Grimaldo.

Sem nada a perder, o Benfica volta ao ataque e Everton acerta uma bola na trave aos 31’. Três minutos depois, 2:0 por Darwin num sensacional momento de futebol com o uruguaio a fugir à marcação da esquerda para o meio e a rematar mais em força do que em jeito com o pé direito, perto do bico da área. A bola descreve um arco, Trigueira é batido de forma inapelável. É o 16.º golo de Darwin na 1.ª divisão (afasta-se dos 14 de Luis Díaz, agora no Liverpool), o 21.º em toda a época. Atenção, Darwin quer mais e acerta no poste na marcação de um livre directo.

Se ao intervalo a vitória benfiquista já é um dado adquirido, o 3:0 de Gonçalo Ramos no reinício reforça a ideia de supremacia. Até final, um ou outro apontamento de reportagem até ao golo de honra do Tondela, anotado pelo central Eduardo Quaresma em recarga a uma bela defesa de Vlachodimos ao remate de cabeça de Dadashov. Acaba a festa, o Benfica afasta-se do Braga (derrotado em Guimarães por 2:1) e passa a olhar para o segundo classificado Sporting, a seis pontos de distância.

Sporting, pois claro. A equipa de Rúben Amorim é obrigada a vencer o Famalicão para entrar no Dragão a seis pontos. A entrada é de leão, com penálti sobre Paulinho. Marca-o Sarabia, com distinção. É o quarto jogo seguido a marcar do avançado espanhol, um dos reforços mais sonantes da época 2021-22. O Famalicão, com uma vitória e um empate nas duas últimas deslocações ao José Alvalade, reage com categoria e também tem um penálti a seu favor. Um penálti VAR, aliás. Falta de Porro. Só que Adán adivinha o intento de Banza e o 1:0 mantém-se ao intervalo.

Na segunda parte, um extraordinário golo de Matheus Reis garante o sossego para o Sporting pouco depois de Porro ter visto um amarelo por impedir um contra-ataque do Famalicão e assim falhar o clássico no Dragão por acumulação de cartões. Si señor, o Sporting vive muito de espanhóis: Sarabia marca de penálti, Adán defende penálti, Porro faz penálti, Porro vê amarelo. Madre mía. Esperem, há mais. Porro atira ao poste. É verdade, o homem enche-se de brio e atira com personalidade ainda fora da área. Esperem, ainda há mais. Porro é substituído por Slimani. O argelino, reforço de inverno, volta ao Sporting seis anos depois e os adeptos aplaudem-no ruidosamente – os seus números dizem tudo, com 57 golos em 111 jogos.

Só falta o Porto, primeiro grande a entrar em acção e o primeiro a vencer. O Arouca ainda atrapalha na primeira parte, com 0:0. Depois, a magia dos miúdos faz a diferença. Vitinha (21 anos) resolve o quebra-cabeças com um golo fenomenal em que o jeito da bola deixa-nos de boca aberta. Na baliza, pobre Victor Braga. É o primeiro remate de todo o jogo, aos 54 minutos, e indica o caminho para a vitória, reforçada com o 2:0 de Mbemba aos 57’, a passe do inevitável Fábio Vieira (21 anos). Daí até final, o Porto está mais perto do 3:0 do que do 2:1 do Arouca. Culpa da pressão constante dos suplentes utilizados, casos de Taremi, Eustáquio (estreia) e Galeno (outra estreia). Quem se estreia na 1.ª divisão pelo Porto é o argentino Marchesín, em substituição do lesionado Diogo Costa, a escassos dois minutos do fim.

Seja qual for o guarda-redes no clássico vs Sporting da próxima sexta-feira, os números do Porto assustam: 11 vitórias seguidas em todas as competições, 16 vitórias seguidas na 1.ª divisão (último deslize é vs Sporting, 1:1 no José Alvalade) e invicto há 49 jogos na 1.ª divisão. A estatística arrepia qualquer um.

Resultados completos:

Marítimo 0:0 Estoril

Paços 1:1 Portimonense

Vitória SC 2:1 Braga

Boavista 2:2 Vizela

Gil Vicente 2:2 Santa Clara

Arouca 0:2 FC Porto

Sporting 2:0 Famalicão

Tondela 1:3 Benfica

Moreirense 4:1 Belenenses SAD

