Titus Pétange é o novo líder isolado da Liga BGL

Niederkorn e Differdange são os grandes perdedores da jornada.

A equipa comandada por Carlos Fangueiro foi ganhar 3-1 ao terreno do concorrente direto Differdange e aproveitou ainda a derrota do outro concorrente direto, Progrés Niederkorn, por 2-0 em casa do Fola.

Com os resultados destes dois jogos, o Titus Pétange lidera agora a classificação com 18 pontos, mais dois que o Niederkorn e o Differdange, ambos com 16.

Em quarto lugar segue o Fola, com 15.

O Nierderkorn perdeu no terreno do Fola e deixou escapar o primeiro lugar. Foto: Ben Majerus

Nos outros jogos, destaque para a goleada dos campeões nacionais, F91 Dudelange, por 7-0 em casa do Rosport.

Quem ganhou também fora de portas foram o Hostert, por 1-0 frente ao Etzella, e a Jeunesse, por 3-2, em casa do Mondorf.

Rodange e Racing empataram a uma bola, enquanto o Strassen ganhou o Muhlenbach por 2-0.

Tabela classificativa: