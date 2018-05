Tim Wellens vence quarta etapa do Giro, Rohan Dennis segura liderança da geral

O ciclista belga Tim Wellens (Lotto Fix All) venceu hoje a quarta etapa da Volta a Itália em bicicleta, a primeira em solo italiano, com o australiano Rohan Dennis (BMC) a recuperar a liderança da classificação geral.

O ciclista belga Tim Wellens (Lotto Fix All) venceu hoje a quarta etapa da Volta a Itália em bicicleta, a primeira em solo italiano, com o australiano Rohan Dennis (BMC) a recuperar a liderança da classificação geral.

Tim Wellens, de 26 anos, cumpriu os 191 quilómetros entre Catânia e Caltagirona em 5:17.34 horas, atacando na subida no interior do último quilómetro para bater o canadiano Michael Woods (Education First -- Drapac Cannondale), segundo, e o italiano Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo), terceiro.

Quanto aos dois ciclistas luxemburgueses em prova. Laurent Didier (Trek) foi 108° do dia, com mais 6'10'' do que o vencedor da tirada, enquanto Jempy Drucker (BMC) foi 148°, com mais 9'06'' do que Tim Wellens.

Rohan Dennis continua a liderar o 'Giro' 2018. AFP

Na classificação geral , Dennis permanece no primeiro posto, com um segundo de vantagem sobre o holandês Tom Dumoulin, vencedor da 'corsa rosa' em 2017, e sobre o britânico Simon Yates (Mitchelton-Scott), que subiu ao pódio após um problema mecânico ter atrasado o português José Gonçalves (Katusha-Alpecin).

Já o luxemburguês Laurent Didier é o 114° da geral, enquanto Drucker é 131°.



Na quarta-feira, os ciclistas enfrentam uma tirada de 153 quilómetros, com a quinta etapa a ligar Agrigento a Santa Ninfa, com três contagens de montanha num percurso acidentado.

