Tiago Apolónia e Shao Jieni seguem em frente na qualificação do Open da China

Os portugueses Tiago Apolónia e Shao Jieni seguiram esta terça-feira em frente na fase de qualificação para o Open da China de ténis de mesa, que está a ser disputado em Shenzen.

Na primeira ronda das fases preliminares do quadro masculino, Tiago Apolónia, 41.º do 'ranking' mundial, afastou o indonésio Donny Aji, 436.º, por 4-0 (11-6, 11-1, 11-6, 11-5), defrontando na próxima eliminatória o belga Florent Lambiet, 86.º.

Já João Monteiro, 63.º mundial, foi eliminado pelo sul-coreano Hwang Minha, por 4-2 (9-11, 11-8, 6-11, 11-9, 11-9, 11-6).

No quadro feminino, Shao Jieni, 153.º do 'ranking', venceu Lin Chia-Hsuan, de Taiwan, 98.ª, por 4-1 (12-10, 11-6, 6-11, 11-8, 11-4, e vai defrontar no próximo encontro a sul-coreana Jeon Jihee, 28.ª.