Thierry Henry é o novo treinador do Mónaco, substituindo Leonardo Jardim. A formação monegasca anunciou a chegada do antigo jogador ao clube na sua página oficial no Twitter, que vai ter como adjunto o português João Tralhão, ex-treinador dos sub-23 do Benfica.

Thierry Henry no Mónaco com adjunto português

Henry, que foi adjunto de Roberto Martinez na seleção da Bélgica, vai dirigir uma equipa pela primeira vez, desde que deixou os relvados, em 2014, depois de ter representado o New York Red Bulls. O antigo internacional francês brilhou aos mais alto nível no Arsenal, tendo alinhado também na Juventus e no Barcelona, depois de ter feito a sua estreia no Mónaco, onde jogou entre 1993 e 1999, tendo marcado 28 golos em 141 jogos.



Conta com um título francês ao serviço dos monegascos, além de ter sido campeão Mundial e Europeu com a seleção francesa. A nível de clubes, foi campeão de Inglaterra pelo Arsenal (2002, 2004), vencedor da Liga dos Campeões pelo Barcelona onde venceu também duas Ligas Espanholas.

