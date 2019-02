A seleção portuguesa de ténis voltou a perder na FED Cup em ténis, esta tarde, frente ao Luxemburgo, por 3-0. Depois de derrota sofrida ontem, frente a Israel (2-1), as jogadoras lusas somaram mais uma derrota na competição e ocupam a última posição do grupo B.

Ténis. Portugal derrotado pelo Luxemburgo na FED Cup

Mandy Minella, campeão do Luxemburgo, defrontou Francisca Jorge, a n°1 portuguesa, e venceu com alguma dificuldade o primeiro jogo por 6-3, tendo depois vencido a jovem lusa (18 anos) por 6-0. No entanto, a jogadora luxemburguesa mais cotada do ranking mundial feminino, elogiou Francisca Jorge confessando que "o score acabou por ser severo. A jogadora portuguesa jogou muito bem. Tive de me empregar a fundo no primeiro jogo para a levar de vencida", disse.

A portuguesa Francisca Jorge foi bastante elogiada por Mandy Minella. Foto: RN

Depois, Eléonora Molinaro, não teve grandes dificuldades para bater Ana Filipa por um duplo 6-1, em menos de uma hora.

No jogo a pares, a dupla luxemburguesa constituida por Eléonora Molinaro e Claudine Schaul bateu as portuguesas Cláudia Cianci e Maria Inês Fonte por 6-4 e 6-1.

No outro encontro do grupo B, Israel derrotou a África do Sul por 2-1.

Com o triunfo sobre Portugal, o Luxemburgo já assegurou a passagem à fase final.



Amanhã, sexta-feira, Portugal defronta a África do Sul e o Luxemburgo a congénere de Israel, no CNT de Esch-Lallange. Ambos os jogos estão agendados para as 16h.



Á. Cruz



