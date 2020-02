Os vários problemas físicos que tem sofrido terão estado na base da decisão da famosa tenista russa.

Ténis. Maria Sharapova diz adeus aos 'courts' aos 32 anos

Redação Os vários problemas físicos que tem sofrido terão estado na base da decisão da famosa tenista russa.

A algumas semanas de completar 33 anos, Maria Sharapova anunciou, esta quarta-feira, que se vai retirar como tenista profissional, num artigo publicado pela revista norte-americana Vanaty Fair.



Sharapova explica que a sua decisão se ficou a dever aos vários problemas físicos que a têm atormentado, um dos quais "no passado mês de agosto, no US Open", quando, a "trinta minutos de entrar no court", se submeteu a um "procedimento para anestesiar o ombro e conseguir jogar".

"Só entrar no court naquele dia foi como uma vitória numa final, quando, claro, deveria ter sido apenas o primeiro passo rumo à vitória. Partilho isto, não para colher pena, mas para ilustrar a minha nova realidade. O meu corpo tornou-se numa distração", argumentou.

"Ao dar a minha vida ao ténis, o ténis deu-me uma vida. Sentirei a sua falta todos os dias. Sentirei falta dos treinos e da minha rotina diária: acordar de madrugada, apertar o sapato esquerdo antes do direito e fechar o portão do court antes de acertar na primeira bola do dia", prosseguiu.

"Sentirei saudades da minha equipa, dos meus treinadores. Sentirei saudades dos momentos em que me sentava com o meu pai no banco do court de treinos. Os apertos de mão, ganhando ou perdendo, e os atletas que, sabendo-o ou não, me ajudaram a ser o melhor possível", concluiu a tenista que venceu cinco Grand Slams durante a sua carreira.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.