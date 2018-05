A tenista luxemburguesa Mandy Minella (WTA 307) foi esta segunda-feira eliminada pela norte-americana Alison Riske (WTA 105) nos 16 avos de final do torneio de ténis profissional feminino de Nuremberga (‘Nürnberger Versicherungscup’), na Alemanha.

Ténis: Mandy Minella eliminada em Nuremberga

Depois de ter passado com facilidade a fase de qualificação do torneio, a tenista número um luxemburguesa foi hoje derrotada em dois ‘sets’, com os parciais de 1-6, 6-7.

Mandy Minella, de 32 anos, derrotou domingo a ucraniana Olga Ianchuk (6-2, 6-1) e está automaticamente qualificada para o quadro principal de Roland-Garros, em França.

