Ténis. João Sousa inicia hoje a defesa do título no Estoril Open

O português João Sousa vai iniciar hoje a defesa do título do Estoril Open em ténis, que decorre até domingo no Clube de Ténis do Estoril, frente ao 'qualifier' australiano Alexei Popyrin. O vimaranense e 51.º colocado do 'ranking' mundial tem encontro marcado hoje com o jovem Popyrin (113.º ATP), de 19 anos, no 'court' central, num duelo com início previsto para nunca antes das 15h (16h no Luxemburgo).

Em 2018, João Sousa tornou-se no primeiro campeão português do Estoril Open, dotado de cerca de 500 mil euros em prémios monetários, e este ano vai tentar defender o terceiro título ATP da carreira, depois das vitórias em Kuala Lumpur em 2013 e Valência em 2015, diante o campeão júnior de Roland Garros de 2017, que esta época fez terceira ronda no Open da Austrália.

Logo após aquele que será o primeiro encontro entre João Sousa e o australiano Popyrin, é a vez do finalista de 2018, o norte-americano Frances Tiafoe, entrar em ação, também com honras de 'court' central, diante do cazaque Mikhail Kukushkin.

O campeão do Estoril Open de 2017, o espanhol Pablo Carreño-Busta, vai abrir a jornada de hoje no 'court' central perante o francês Jeremy Chardy, às 13h, Gastão Elias e Pedro Sousa (ainda em dúvida, devido a uma entorse no pé esquerdo) vão encerrar o segundo dia da competição de pares contra Ben McLachlan/Matwe Middelkoop.

Já Dusan Lajovic, quinto pré-designado e finalista do Masters 1000 de Monte Carlo, vai disputar o terceiro duelo do 'court' Cascais com o argentino Leonardo Mayer, parceiro de João Sousa na competição de pares. O primeiro encontro no 'court' Cascais tem início marcado para as 12h e coloca frente a frente o tunisino Malek Jaziri e o chileno Nicolas Jarry.

Lusa



