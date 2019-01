O português João Sousa, 44.º do ‘ranking’ mundial de ténis, qualificou-se hoje para a segunda ronda do torneio de Auckland, ao vencer o canadiano Denis Shapovalov, sétimo cabeça de série, por 4-6, 6-4 e 6-4.

Ténis: João Sousa bate Shapovalov e avança para a segunda ronda em Auckland

No seu primeiro jogo do ano, o número um português necessitou de duas horas e 22 minutos para derrotar Shapovalov, 27.º do circuito, e assegurar a passagem aos oitavos de final do torneio neozelandês.

O vimaranense vai disputar uma vaga nos ‘quartos’ frente ao britânico Cameron Norrie, 93.º da hierarquia, que hoje bateu o francês Benoit Paire, 55.º, por 6-3 e 6-2, em 58 minutos.

João Sousa chegou à final do torneio de Auckland em 2017, quando perdeu o encontro decisivo frente ao norte-americano Jack Sock.