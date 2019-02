Portugal vai disputar esta semana a FED Cup de ténis, grupo Europa / África, no CNT da cidade de Esch-sur-Alzette, com as seleções do Luxemburgo, Israel e África do Sul, que compõem o grupo B.

Ténis / FED Cup. Portugal no grupo do Luxemburgo, Israel e África do Sul

A formação lusa, capitaneada por Neuza Silva, é composta por Francisca Jorge, Maria Inês Fonte, Cláuda Cianci e Ana Filipa Santos e vai estrear-se amanhã, quarta-feira, frente à congénere de Israel.



Portugal ocupa o 66° lugar da 'ranking' mundial feminino, enquanzo a formaçáo israelita é 53a. Na quinta-feira a seleção defronta a África do Sul (70a WTA) e na sexta-feira a formação luxemburguesa (61a WTA), capitaneada por Anne Kremmer, formada por Mandy Minella, Eléonora Molinaro, Claudine Schaul, Marie Weckerle e a lusodescendente Laura Correia.

Depois da desistência da Moldávia, o grupo A é composto apenas pelas seleções da Tunisie, Áustria e Bosnie.

