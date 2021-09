A organização do evento no Grão-Ducado não concorda com algumas regras impostas pela Associação de Ténis Feminina e vai criar um torneio à parte.

Dinamarquesa de 18 anos vence último torneio WTA do Luxemburgo

Henrique DE BURGO A organização do evento no Grão-Ducado não concorda com algumas regras impostas pela Associação de Ténis Feminina e vai criar um torneio à parte.

O pavilhão Coque, em Kirchberg, recebeu este domingo e pela última vez um torneio feminino de ténis WTA (Women's Tennis Association). A grande vitoriosa foi a jovem dinamarquesa de 18 anos Clara Tauson.

A jovem de 18 anos derrotou na final Jelena Ostapenko, da Letónia, pelos parciais por 6-3, 4-6 e 6-4. Apesar da idade, este é o segundo título WTA da jovem dinamarquesa, atual número 70 do ranking mundial, que conquistou em março passado o torneio de Lyon.



A organização do torneio publicou na rede social Twitter que este foi o último sob a égide da Associação de Ténis Feminino no Luxemburgo, pondo assim um ponto final a uma colaboração de 25 anos.

Os promotores da competição criticam as regras impostas pela WTA que, no seu entender, sabotaram as comemorações da 25° edição no Grão-Ducado. Segundo o organizador, apenas era permitida uma festa de gala, não havia representantes suficientes e as tenistas estavam proibidas de participar na festa.

A organização, a cabo do BGL BNP Paribas, vai criar de um torneio de ténis feminino a partir do próximo ano, mas fora da WTA.

