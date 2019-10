Aos 15 anos, entrou primeira vez no 'top 100' do ténis feminino mundial, esta semana, ocupando o 71° lugar do ranking.

Ténis. Depois do título na Áustria, Cori Gauff é eliminada no torneio do Luxemburgo

Cori Gauff, a mais recente jovem sensação do ténis mundial, foi eliminada ontem na primeira ronda do torneio de ténis BGL BNP Paribas Luxembourg, que decorre até domingo no pavilhão “La Coque”, em Kirchberg.

Depois de ter vencido na semana passada o torneio de Linz, na Áustria, a tenista norte-americana não conseguiu impor o seu melhor jogo, acabando por ser derrotada pela russa Anna Blinkova, em 58 minutos, pelos parciais 6-4, 6-0.

Cori Gauff, de 15 anos, é a mais recente sensação da modalidade: tornou-se na tenista mais nova de sempre a ultrapassar a fase de qualificação do mítico torneio de Wimbledon, em julho, onde eliminou na primeira ronda a experiente conterrânea Venus Williams.

Na semana passada tornou-se ainda na mais jovem tenista a ganhar um torneio WTA (Women’s Tennis Association) desde 2004, em Linz, e esta semana entrou pela primeira vez no 'top 100' do ténis feminino mundial, ocupando o 71° lugar do ranking.

