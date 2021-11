Josh Cavallo assumiu-se homossexual e tornou-se o único jogador de futebol masculino abertamente gay, mas agora teme pela vida se jogar no Campeonato do Mundo no Qatar, em 2022, onde atos homossexuais podem levar à pena de morte.

"O Qatar tem pena de morte para gays e isso deixa-me com muito medo"

Em outubro, Josh Cavallo, 21 anos, médio do Adelaide United na A-League da Austrália, publicou um vídeo onde assumia publicamente a sua homossexualidade. Tornou-se o primeiro jogador de futebol abertamente gay e recebeu apoio de vários adeptos, do próprio clube e de outros colegas jogadores.

A coragem de Cavallo pode ser o primeiro passo para desmistificar o estereótipo do profissional de futebol, mas agora teme que o gesto tenha repercussões na sua segurança. O médio quer representar a Austrália no próximo campeonato do Mundo, que se realiza no Qatar, já no próximo ano. Mas tem medo. "Li algo que o Qatar aplica a pena de morte às pessoas gay, e isso é algo que me deixa com muito medo e pouca vontade de ir".

Segundo a lei islâmica, todos os atos sexuais fora do matrimónio podem resultar em pena de morte e o casamento entre pessoas do mesmo sexo não é permitido. À data, não há informação, da parte das organizações de direitos humanos, que algum homossexual tenha sido condenado à pena de morte no país.

Atos homossexuais podem ser punidos com dez anos de prisão e um estudo de 2019 classificou o país como o segundo mais perigoso do mundo para a comunidade gay.

Faltar à maior competição de futebol por insegurança é algo que o entristece. "Um Mundial é um dos maiores objetivos para um jogador profissional e saber que vai disputar-se num país que não apoia as relações gay e que coloca em risco a tua própria vida, faz-me pensar que a minha vida é mais importante do que algo que seria importante para a minha carreira profissional", disse.

Mulheres livres

Por outro lado, no futebol feminino, o tabu da homossexualidade parece estar a tornar-se uma lembrança do passado. Segundo a FIFA, mais de 40 jogadoras lésbicas ou bissexuais participaram no Campeonato Mundial de Futebol feminino de 2019, em França.















