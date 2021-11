Telma Monteiro conquista medalha de ouro no Grand Slam de Abu Dhabi

Mundiais de Judo Telma Monteiro visa o ouro em Astana

Portugal vai estar representado nos Mundiais de judo em Astana, no Cazaquistão, que começam segunda-feira, com a atleta Telma Monteiro, cujo objectivo pessoal é conseguir uma medalha de ouro e melhorar a sua qualificação para as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016.