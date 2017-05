Uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, cinco títulos de campeã da Europa e quatro de vice-campeã mundial são apenas alguns dos feitos que ilustram o extraordinário currículo da judoca portuguesa Telma Monteiro. A atleta do Benfica prepara-se para estar na luta pelas medalhas nos Jogos Olímpicos (JO) de Tóquio em 2020, e conseguir o feito de ser a primeira judoca do mundo a participar em cinco JO.

Como é que surgiu o judo na sua vida?

Surgiu através da minha irmã (Ana Monteiro), era uma das modalidades que havia lá na minha rua [Bairro Branco – Monte da Caparica]. A minha irmã foi fazer judo e eu, na altura, jogava futebol. Mas ela incentivou-me a praticar. Foi assim que surgiu a paixão pelo judo.

Com que idade?

A primeira vez que experimentei tinha 12 anos, mas a sério comecei com 14. Foi num clube de bairro, era no Centro Social e Paroquial do Cristo Rei, com o treinador do Construções Norte Sul, um clube do Feijó. Foi aí que comecei, no Construções Norte Sul.

Quando é que se deu a passagem para a competição?

Logo depois de começar a treinar, começo a fazer as competições a nível nacional e fui campeã nacional. A partir daí, comecei a integrar a seleção nacional e a fazer competições a nível internacional. Foi tudo muito natural, passado um ano já estava na seleção nacional.

Com 15 anos já estava na seleção nacional?

Sim. Com 15 fiquei em 3º lugar no campeonato nacional e com 16 anos já era campeã nacional de juniores. Portanto, já era número um na minha categoria da altura, júnior.

Nessa altura, o que é que a seduzia mais no Judo?

Gostei do desafio de ser um desporto individual. Já tinha feito atletismo, mas eu vinha do futebol. No judo eu sentia que só dependia de mim, nenhum treinador tinha de me escolher para jogar. Podia sempre competir, ganhasse ou perdesse. O facto de ter de derrubar a adversária e a qualquer momento as coisas poderem mudar, gostei desse desafio.

Ainda fica nervosa quando chega a hora de subir ao tatami?

É um nervosismo muito ligeiro, sinal que estou focada e concentrada. Obviamente que há sempre aquela adrenalina, aquela ligeira tensão de estarmos na competição, uma tensão que por vezes só sentimos que a tínhamos depois de terminar. Já é uma coisa tão normal, o ir competir e desafiar-me, as expetativas dos resultados, que já não sinto pressão. É uma coisa que tenho muito prazer a fazer. Apesar de todo o profissionalismo, acaba por ser algo muito natural.

Qual foi a competição em que sentiu maior ansiedade?

Independentemente do resultado, nos Jogos Olímpicos talvez tenha sido das competições em que senti mais nervosismo. Mas quando comecei a competir a nível internacional, no meu primeiro ano de júnior, sentia-me bastante nervosa. Foi um ano de adaptação. Depois disso as coisas começaram a ser mais naturais. Mas claro que os Jogos Olímpicos e os Campeonatos do Mundo acabam por ser competições que nos marcam dessa forma.

Qual foi o título que mais a marcou?



...

Luís Guita, em Lisboa



(Leia a entrevista na íntegra na edição desta quarta-feira do jornal Contacto)